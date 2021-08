Metallica fait un don de 50 000 $ à l’aide au séisme en Haïti

METALLIQUE‘s Tout entre mes mains la fondation a fait un don de 50 000 $ à Soulagement direct‘s Fonds d’aide au séisme en Haïti.

Commenté Tout entre mes mains: « Le séisme dévastateur de magnitude 7,2 qui a secoué la nation haïtienne le 14 août a fait au moins 2 207 morts, plus de 12 200 blessés et plus de 50 000 maisons détruites. Des proches sont toujours portés disparus, avec peu de réconfort lorsque les corps sont retrouvés. Pourtant. un espoir perdure miraculeusement alors que des survivants sont découverts vivants dans les ruines, comme les 20 adultes et quatre enfants – tous portés disparus – qui ont été récupérés et immédiatement transportés à l’hôpital dimanche.

“Soulagement direct soutient les Haïtiens depuis près de 40 ans, et cette histoire de travail est précisément pourquoi Tout entre mes mains partenaires avec Soulagement direct lorsqu’il s’agit de secours en cas de catastrophe.

Soulagement direct fournit une aide d’urgence après des catastrophes naturelles dans le monde entier. En Haïti, l’organisation médicale humanitaire à but non lucratif, basée à Santa Barbara, en Californie, travaille avec une plus grande coalition d’intervenants et a commencé à expédier et à équiper des médicaments sur ordonnance, des solutions intraveineuses, des sacs à dos médicaux, des kits de santé d’urgence et des articles de soins des plaies pour répondre hôpitaux en Haïti.

Tout entre mes mains est une fondation à but non lucratif 501(c)3 créée en 2017 dans le but de METALLIQUE famille à redonner aux communautés qui ont soutenu le groupe. Juste en 2020, AWMH a fait un don de 645 000 $ à des fonds de secours liés à COVID-19, y compris Nourrir l’Amérique, Soulagement direct, ainsi qu’aux organisations caritatives aidant les personnes des industries du divertissement et de l’hôtellerie soudainement sans travail. Plus récemment, la fondation a fait un don de 350 000 $ pour aider les personnes touchées par les incendies de forêt sur la côte ouest. Enfin, la fondation Initiative des boursiers Metallica est maintenant dans sa troisième année et a fondamentalement amélioré le potentiel de gains des étudiants qui deviennent Chercheurs de Metallica.

METALLIQUE et Tout entre mes mains se sont engagés à gérer une organisation de la plus haute intégrité où les dépenses sont réduites au minimum et sont entièrement payées par le groupe, le conseil d’administration et les amis qui ont travaillé avec le groupe pendant de nombreuses années et sont ravis d’aider dans cette mission. Comme toujours, 100 % des recettes de novembre dernier « Mains secourables » événement – billets, frais et articles d’enchères – est allé directement aider les personnes dans le besoin, avec METALLIQUE et la fondation couvrant tous les coûts et dépenses de production.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).