Metallica fera un don de 1,6 million de dollars à 23 collèges communautaires cette année

Initialement conçue en 2019, The Metallica Scholars Initiative (MSI) est une collaboration entre la fondation du groupe (All Within My Hands) et l’American Association of Community Colleges (AACC), qui représente plus de 1000 collèges communautaires aux États-Unis.

L’objectif du MSI – et leur domaine de succès jusqu’à présent – est d’associer les étudiants impliqués dans les programmes à des opportunités de carrière locales qui les aident à développer des compétences professionnelles. L’objectif est d’utiliser pleinement le réseau des collèges communautaires pour répondre aux besoins en talents des entreprises locales.

Dans sa troisième année, The Metallica Scholars Initiative s’associera à nouveau avec Wolverine Boots and Apparel basé à Rockford, Michigan, parmi d’autres partenaires distingués qui seront annoncés dans un proche avenir, en complément d’un fonds déjà établi de 1,6 million de dollars.

Les partenaires ont noté que chaque établissement, même pendant une pandémie, était en mesure d’améliorer son programme afin de donner aux étudiants la formation nécessaire à l’industrie qui était nécessaire pour répondre aux demandes d’emploi des entreprises locales. Un exemple de ce niveau de succès est un rapport du Piémont central à Charlotte, qui a déclaré qu’un peu moins de 98% des boursiers de Metallica devaient obtenir leur diplôme d’ici l’été 2020.

La vice-présidente principale de la main-d’œuvre et du développement économique de l’Association américaine des collèges communautaires, Jennifer Worth, travaille intensivement avec des programmes tels que Metallica Scholars Initiative pour trouver ces programmes et les mettre en contact avec des étudiants à la recherche d’opportunités de carrière dans leur région et de la formation appropriée. Worth dit qu’au fur et à mesure que de plus en plus de communautés s’impliquent dans des projets comme celui lancé par Metallica, davantage d’industries deviendront des partenaires avec des collèges communautaires pour se former à des emplois plus spécialisés.

Avec la mission principale de la Fondation de créer des communautés capables de s’auto-entretenir, la Metallica Scholars Initiative le fait en appuyant l’éducation.

Cette nouvelle intervient juste avant l’arrivée d’un concert exclusif de Metallica Mondays en streaming sur la chaîne YouTube du groupe.

Le concert se déroule en conjonction avec notre Mois du don qui soutient Direct Relief ainsi que Feeding America.

En commençant par 10 collèges situés dans des localités qui ont soutenu Metallica lors de sa tournée, les 23 écoles ont été choisies en vertu d’un processus de candidature. Les personnes choisies recueillent 100 000 $ pour soutenir des programmes créés pour soutenir les étudiants qui perfectionnent leurs compétences afin de travailler pour la première fois dans la population active des États-Unis.