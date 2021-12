Metallica fête ses 40 ans avec une setlist pleine de surprises

2021 a été une année énorme pour Metallica. Entre les énormes célébrations du 30e anniversaire de The Black Album et les célébrations du 40e anniversaire du groupe dans son ensemble, nous avons à peine pu nous déplacer dans le monde du métal sans James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Rob Trujillo -base journalière. Qu’il s’agisse de la sortie de l’album de reprises de stars The Blacklist, de spectacles colossaux à Louder Than Life et Aftershock ou de la licence Nothing Else Matters pour une utilisation dans le film Disney Jungle Cruise, Metallica a fait de 2021 le sien avec un sens de l’échelle typiquement léviathan, les choses a atteint son paroxysme le week-end dernier lorsqu’ils ont pris le contrôle de San Francisco pour un week-end de célébrations dans la Bay Area où tout a commencé.

Jouant devant près de 20 000 personnes par nuit, Metallica a tout mis en œuvre pour s’assurer que leurs listes de chansons soient remplies de surprises, de raretés et d’hymnes absolument gigantesques qui affirmaient leur statut de plus grand groupe de métal. C’était loin du concert surprise qu’ils avaient organisé à San Francisco en septembre, mais les fans n’étaient pas moins enthousiastes à l’idée de voir le groupe s’installer à nouveau dans les arènes.

Regardez les images de l’émission du 17 décembre ci-dessous :

Jouant un total de 36 chansons sur les deux sets, Metallica a parsemé chaque spectacle de surprises pour ravir le contingent hardcore, tirant les mastodontes habituels comme Creeping Death ou Sad But True tout en se glissant dans le classique de Ride The Lightning Trapped Under Ice (joué pour la première fois depuis 2012), la ballade Death Magnetic The Day That Never Comes et les débuts en direct de la chanson de l’ère Load/Re-Load Fixxxer le premier soir du week-end.

Le jour 2 était encore plus rare, un triple coup au début de l’ensemble de The End Of The Line, Dirty Window et I Disappear faisant chacun un retour jusqu’à une décennie depuis leur dernière apparition dans un ensemble de Metallica. En revenant chronologiquement sur leur discographie, le groupe a joué des chansons de chaque album en commençant par la chanson-titre de Hardwired… To Self Destruct en 2016 et en terminant par Seek & Destroy, le favori éternel de Kill ‘Em All en 1983.

Diffusées en direct via Amazon Prime, les grandes célébrations du 40e anniversaire de Metallica ont été rejointes par des fans du monde entier, tous rendant hommage à l’un des groupes les plus emblématiques de la planète.

Découvrez les setlists – et quelques photos de choix d’Instagram ci-dessous.

Allumer les lumières

Mort terrifiante

Piégé sous la glace

Bienvenue à la maison (sanatorium)

Orion

La paille la plus courte

Un

Triste mais vrai

Rien d’autre ne compte

Roi Rien

Fixxxer

ventilateur

Trèfle sans feuilles

Frénétique

Le jour qui n’arrive jamais

Cracher l’os

Câblé

La fin de la ligne

Fenêtre sale

Je disparais

Suis-je méchant?

La mémoire reste

Le carburant

saigne moi

Gaspiller ma haine

The Unforgiven

Entrez Sandman

Récolteur de désespoir

Marionnettiste

Fondu au noir

Coup de fouet

Chercher et détruire