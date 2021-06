Metallica, Guns N’ Roses, Scorpions et Nine Inch Nails parmi 350 artistes qui se produiront à l’édition 2022 du Hellfest en France

METALLIQUE, GUNS N’ ROSES, SCORPION, DEFTONES, PLUS LA FOI, AVENGED SEVENFOLD et ONGLES DE NEUF POUCES fera la une de l’édition de l’année prochaine de Hellfest, qui se déroulera sur deux week-ends, du 17 au 19 juin 2022 et du 23 au 26 juin 2022, à Clisson, en France. Pas moins de 350 artistes se produiront sur six scènes, avec des apparitions supplémentaires d’actes tels que JUDAS PRIEST, VOLBEAT, VIOLET FONCÉ, ALICE COOPER, SOUHAITE NUIT, SABATON, TENDANCES SUICIDAIRES et MAUVAISE RELIGION.

le Hellfest La programmation 2022 a été annoncée plus tôt dans la journée par le fondateur du festival Ben Barbaud et le reste de son équipage. Ils écrivent en partie : « Cela fait plus de 16 mois que notre rythme de travail a été bouleversé par l’arrivée de ce virus, que l’industrie de la musique live s’est éteinte. Malgré cela, notre confiance n’a jamais été affectée et nous avons continué à travailler avec un état d’esprit positif.

« La frustration de deux ans sans festival nous a fait rêver encore plus grand de nos retrouvailles ! En 2022, nous proposons un format inédit et unique étalé sur 10 jours ! Du jamais vu, cette formule restera, sans aucun doute, en vigueur. l’histoire des musiques dites “extrêmes” ! Deux fois plus historique, car cette formule n’est censée exister qu’en 2022 et ne se reproduira plus dans les années à venir.

« Après un premier week-end du 17 au 19 juin 2022, on double le plaisir avec un week-end supplémentaire du 23 au 26 juin ! Un véritable marathon qui verra pas moins de 350 artistes sur 6 scènes !

“Comme d’habitude, le festival ne déroge pas à ses principes : vous verrez des artistes capables de se produire dans des stades, avec des artistes qui jouent généralement dans des salles plus petites, et pour certains même dans des caves de pub. , stoner, païen, pouvoir, nous avons fait de notre mieux pour mettre sur pied ce que nous croyons être l’édition du siècle.

« Cette édition exceptionnelle est aussi pour nous l’occasion de remercier les détenteurs de pass qui attendent depuis plus de 2 ans. Votre fidélité et votre confiance nous ont permis de continuer et nous n’avons pas assez de mots pour vous remercier. Il nous a semblé juste que vous devez accéder à la vente des billets 24 heures avant la vente publique afin d’obtenir votre billet à coup sûr.”

Hellfest, qui a attiré 180 000 personnes en 2019, présente généralement une programmation composée à 90 % d’actes internationaux et à 20 % de spectateurs venant de l’étranger.



