Metallica joue Deep Cuts au deuxième spectacle du 40e anniversaire au Chase Center de San Francisco (vidéo)

METALLIQUE a joué le deuxième des deux spectacles célébrant son 40e anniversaire hier soir (dimanche 19 décembre) au Chase Center de San Francisco, en Californie.

Alors que les billets en personne étaient disponibles exclusivement pour les membres du fan club du cinquième membre du groupe, METALLIQUE les fans du monde entier ont pu voir la performance en direct de chez eux ou sur mobile via Amazon Musique, Amazon Musique‘s Tic canal, et Vidéo principale (avec ou sans Premier abonnement à la visualisation à la demande). Le spectacle, ainsi que le concert de vendredi soir (17 décembre) au même endroit, sont désormais disponibles en exclusivité sur La collection Coda/Vidéo principale chaîne pour une visualisation ultérieure.

Il y a une semaine, les billets limités pour le spectacle de vendredi soir coûtaient entre 757 $ et 1 457 $ via Ticketmaster, tandis que les billets pour le concert de dimanche coûtaient au moins 582 $, avec plusieurs niveaux plus chers.

Comme ce fut le cas pour le concert de vendredi soir, METALLIQUEle spectacle de dimanche s’est ouvert avec l’intro habituelle du groupe — Ennio Morricone‘s « L’extase de l’or » — seulement cette fois avec une voix off de « Aquaman » Star Jason Momoa.

La setlist du concert du 19 décembre était la suivante :

01. Câblé



02. La fin de la ligne



03. Fenêtre sale



04. Je disparais



05. Suis-je méchant? (couvercle TÊTE DE DIAMANT)



06. La mémoire reste



07. Le carburant



08. saigne moi



09. Gaspiller ma haine



dix. The Unforgiven



11. Entrez Sandman



12. Récolteur de désespoir



13. Marionnettiste



14. Fondu au noir



15. Coup de fouet



16. Chercher et détruire

La setlist de vendredi soir a vu METALLIQUE interprétant des chansons de tous ses albums – par ordre chronologique – devant une foule d’environ 17 000 personnes.

Les deux spectacles à guichets fermés faisaient partie de METALLIQUE« San Francisco Takeover », une célébration de quatre jours à l’échelle de la ville du 40e anniversaire du groupe qui comprenait également un festival du film, une exposition de photos et une programmation de spectacles plus petits mettant en vedette d’autres artistes.

Les spectacles du 40e anniversaire marqués METALLIQUEle retour de Chase Center pour la première fois depuis septembre 2019 « S&M² » concerts qui ont également servi d’inauguration du lieu.

Formé en 1981 par le guitariste/chanteur James Hetfield et batteur Lars Ulrich, METALLIQUE est devenu l’un des groupes de rock les plus influents et les plus réussis de l’histoire, ayant vendu près de 120 millions d’albums dans le monde et générant plus de 2,5 milliards de streams tout en jouant devant des millions de fans sur littéralement les sept continents. Les plusieurs albums multi-platine du groupe incluent « Tue les tous », « Chevaucher l’éclair », « Marionnettiste », « … Et la justice pour tous », « Métallique » (communément appelé The Black Album), « Charger », « Recharger », « Sainte Colère », « Mort Magnétique » et « Câblé… pour s’autodétruire », sorti en novembre 2016 et classé n°1 dans 32 pays.

METALLIQUEparmi les prix et distinctions de neuf Grammy Awards, deux Prix ​​de la musique américaine, plusieurs MTV Video Music Awards, et son intronisation en 2009 au Temple de la renommée du rock and roll. En juin 2018, le groupe a reçu l’une des distinctions musicales les plus prestigieuses au monde : le prix de la Suède Prix ​​de musique polaire.

Jeudi, le maire de San Francisco Race de Londres présenté Ulrich et bassiste Robert Trujillo avec une déclaration spéciale marquant le 16 décembre comme « Metallica Day » dans la ville.

« Quand tu parles de San Francisco, » Élever a déclaré lors de la conférence de presse : « vous parlez de téléphériques, puis vous parlez de METALLIQUE. »



