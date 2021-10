Metallica jouera au stade Allegiant de Las Vegas avec le soutien de Greta Van Fleet

Deux des noms les plus emblématiques de l’histoire de la musique envahissent l’Allegiant Stadium de Las Vegas pour un week-end épique en février. Le week-end débutera le vendredi 25 février 2022 avec une performance inoubliable de l’un des groupes de rock les plus influents et les plus réussis de l’histoire, METALLIQUE, qui sera rejoint par FLOTTE DE GRETA VAN. Ensuite, l’un des artistes d’enregistrement les plus populaires et des artistes les plus respectés au monde, Billy Joel, se produira au stade le samedi 26 février 2022.

METALLIQUE Les billets en prévente seront disponibles pour les anciens membres du fan club à 9 h HP et les membres du fan club général à 11 h HP le mardi 26 octobre. American Express les membres de la carte peuvent acheter Billy Joel billets avant le grand public à partir du mardi 26 octobre à 10 h HP. Raiders les préventes commencent le jeudi 28 octobre à 9 h PT pour Billy Joel et 10 h PT pour METALLIQUE. Pays vivant, Ticketmaster et les clients du stade Allegiant auront accès aux préventes à partir de 11 h PT pour Billy Joel et 12 h PT pour METALLIQUE le jeudi 28 octobre. Toutes les préventes se termineront le jeudi 28 octobre à 22 h HP. Les billets pour les deux spectacles seront mis en vente au grand public le vendredi 29 octobre à 10 h (heure du Pacifique) sur ticketmaster.com.

Le mois dernier, METALLIQUE‘s Lars Ulrich a déclaré qu’il était « beaucoup trop tôt » pour parler d’un nouvel album studio du groupe. Le batteur de 57 ans a évoqué une possible suite à celle de 2016 « Câblé… pour s’autodétruire » en parlant à SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk ». Demandé s’il y a un nouveau METALLIQUE LP en préparation, Lars a déclaré: « Nous sommes sur cette voie. Je ne sais pas si c’est assez cohérent pour appeler un record, mais nous plongeons nos orteils. Nous avons essayé de rester occupés. Nous avons fait le drive-in l’été dernier Nous avons fait un Tout entre mes mains événement en novembre. Nous faisions ‘[The Late Show With Stephen] Colbert’. Faisaient ‘[Jimmy] Kimmel [Live!]’ demain. Été fiancés. Et nous créons à un certain niveau. Il est bien trop tôt pour parler d’un enregistrement, d’une chronologie ou de quoi que ce soit. Mais nous restons occupés. Et c’est excitant de penser aux possibilités. En ce moment, nous sommes tellement rajeunis et prêts à revenir. »

Plus tôt cette année, METALLIQUE leader James Hetfield Raconté « La vie féroce » podcast que lui et ses camarades de groupe avaient écrit « pas mal de chansons » pendant la quarantaine du coronavirus. « Nous verrons d’abord combien nous en aimons, puis nous les éliminerons », a-t-il déclaré. « Nous sommes assez égoïstes de cette façon; nous aimons aussi ce que nous écrivons. »

En juillet dernier, le guitariste Kirk Hammett Raconté Rock classique magazine que lui et ses compagnons de groupe sont restés créatifs pendant la pandémie. « Nous avons essayé de tirer le meilleur parti de l’année et demie COVID, et nous avons plutôt bien réussi », a-t-il déclaré. « Nous nous sommes réunis à distance et avons travaillé, et nous nous sommes réunis [properly] et travaillé. Les choses bougent vraiment bien. Je dirais que la musique que nous proposons est très appropriée à l’époque. »

« Câblé… pour s’autodétruire » a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès des albums Billboard 200, vendant 291 000 exemplaires au cours de sa première semaine de sortie.

