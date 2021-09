Metallica jouera un concert ‘Pop Up’ à Chicago lundi soir

METALLIQUE jouera un “concert pop-up” au Metro à Chicago ce soir (lundi 20 septembre).

Selon Fox 32 Chicago, les bracelets ont été mis en vente lundi pour 20 $ au box-office de Metro uniquement.

Les participants doivent présenter une preuve de vaccination complète avant d’acheter un bracelet avec une dose finale administrée il y a au moins deux semaines.

La ligne pour le concert ouvrira à 18h et les portes ouvriront à 19h Le groupe montera sur scène à 20h30

“METALLIQUE joue The Metro ce soir. METALLIQUE, a écrit le métro sur Facebook. “Oui, vous avez bien entendu. Arrêtez tout ce que vous faites, prenez un billet de 20 $ et dirigez-vous immédiatement vers la billetterie de Metro.”

METALLIQUE, qui a donné un concert “surprise” à The Independent à San Francisco jeudi dernier (16 septembre), a déclaré dans un communiqué: “C’était beaucoup trop amusant la semaine dernière car nous avons finalement joué devant de vrais fans en direct pour la première fois en plus de deux ans dans notre ville natale de San Francisco. Alors pourquoi ne pas recommencer. Cette fois, nous sommes à Chicago et nous monterons sur la scène du métro légendaire de Clark Street ce soir… notre première fois là-bas depuis 1983 !!!”

METALLIQUE reviendront sur la scène du festival le vendredi 23 septembre et le dimanche 26 septembre, quand ils devraient jouer une paire de sets uniques à Louisville, Kentucky à Plus fort que la vie, le premier des trois festivals américains auxquels le groupe se produira cet automne en partenariat avec le promoteur Danny Wimmer présente.

Une édition remasterisée du LP éponyme, communément appelé « Black Album », est désormais disponible sur CD, vinyle ou sous forme de coffret de luxe. Le remaster est accompagné de “La liste noire de Metallica”, une collection de 53 artistes couvrant la douzaine de titres du Black Album, tous les bénéfices de la sortie étant répartis à parts égales entre METALLIQUE‘s Fondation Tout entre mes mains et plus de 50 autres associations caritatives choisies par les artistes participant au projet.



Metallica joue au Metro ce soir. Metallica. Oui, vous avez bien entendu. Arrêtez tout ce que vous faites, prenez un 20 $… Publié par Metro Chicago le lundi 20 septembre 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).