Metallica jouera un spectacle intime à San Francisco ce soir ; Preuve de vaccination requise pour y assister

METALLIQUE jouera un concert intime spécial ce soir (jeudi 16 septembre) au The Independent d’une capacité de 500 places au centre-ville de San Francisco.

Les géants du heavy metal, qui célèbrent le 30e anniversaire de leur album éponyme à méga-vente, ont partagé la nouvelle du concert de dernière minute via les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Ils ont écrit : « Hé ! Je vais vous dévoiler un petit secret… Nous jouons ce soir à The Independent dans le centre-ville de SF. un bracelet et ça va vite se vendre. Un billet par personne, en espèces uniquement !”

METALLIQUE retourneront sur la scène du festival le vendredi 23 septembre et le dimanche 26 septembre, quand ils devraient jouer une paire de sets uniques à Louisville, Kentucky à Plus fort que la vie, le premier des trois festivals américains auxquels le groupe se produira cet automne en partenariat avec le promoteur Danny Wimmer présente.

Une édition remasterisée du LP éponyme, communément appelé « Black Album », est désormais disponible sur CD, vinyle ou en coffret de luxe. Le remaster est accompagné de “La liste noire de Metallica”, une collection de 53 artistes couvrant la douzaine de titres du Black Album, tous les bénéfices de la sortie étant répartis à parts égales entre METALLIQUE‘s Fondation Tout entre mes mains et plus de 50 autres associations caritatives choisies par les artistes participant au projet.



Eh bien, c’était rapide ! Les bracelets pour le concert surprise de ce soir à @indysf sont COMPLET ! pic.twitter.com/8ztTKM5qoY – Metallica (@Metallica) 16 septembre 2021

