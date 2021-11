METALLIQUE a annoncé la création en 2022 de son propre Vinyl Club.

En tant que grands fans de musique, les METALLIQUE Les membres ont été très enthousiastes à l’idée de faire l’expérience de la résurgence du vinyle et du plaisir de collectionner, d’explorer et de se connecter avec d’autres fans qui cherchent des trésors perdus.

L’abonnement au Vinyl Club 2022 sera disponible exclusivement pour les membres de METALLIQUEdu fan club du cinquième membre d’ici la fin de l’année. Chaque abonnement comprend une carte de téléchargement numérique et une série de quatre disques de 12 pouces expédiés tout au long de l’année.

METALLIQUE a partagé les nouvelles de la tranche 2022 du Vinyl Club plus tôt dans la journée. Le groupe a écrit : « Vinyl Club est de retour… et c’est plus grand et meilleur qu’avant ! Plus gros, littéralement, comme dans toutes les sorties de Vinyl Club 2.0, il sera sur vinyle 12″ au lieu de 7 ». Mieux, comme en pressant sur vinyle 12″ nous permet de vous offrir un son plus cohérent et de meilleure qualité et la possibilité d’inclure plus de musique dans chaque version. À partir d’aujourd’hui, les abonnements sont ouverts aux cinquièmes membres pour la deuxième année : Vinyl Club 2022 !

« Lorsque nous avons lancé le Vinyl Club en mars 2020, c’était un travail d’amour car nous sommes nous-mêmes de grands fans de musique et sommes tellement enthousiasmés par la résurgence du vinyle. Ceux d’entre nous qui aiment l’apparence, la sensation et la chaleur sonore du vinyle sont en quelque sorte dans notre propre petit club exclusif. Donc, dans cet esprit, nous avons pensé qu’il serait amusant de commencer à ajouter régulièrement à nos collections, et le Vinyl Club est né. Nous avons eu quelques retards en cours d’année Un, mais nous avons appris une tonne. Nous avons travaillé dans les coulisses pour tout améliorer dans notre Vinyl Club et nous sommes ravis d’être enfin de retour pour la deuxième année.

« L’abonnement au Vinyl Club 2022 sera disponible exclusivement pour les cinquièmes membres d’ici la fin de cette année. Il comprendra quatre singles de 12 » contenant de la musique qui n’a jamais été publiée en vinyle auparavant. Comme pour la première année, vous aurez la possibilité de recevoir vos quatre singles un à la fois dans des envois trimestriels, ou nous les conserverons et vous les expédierons tous en même temps à la fin de l’année pour vous faire économiser un peu d’argent. sur l’affranchissement.

« Rejoins METALLIQUE Vinyl Club maintenant; Les inscriptions pour la deuxième année sont ouvertes jusqu’au vendredi 31 décembre à 23 h 59 HE. N’attendez pas ! Les nouvelles adhésions ne seront plus disponibles avant l’année d’abonnement 2023.

« Nous sommes ravis de lancer un nouveau chapitre. Que vous obteniez l’abonnement pour vous-même ou pour un ami (c’est un excellent cadeau, et nous avons un joli certificat à imprimer pour votre destinataire !), nous espérons que vous vous amuserez à collectionner du bon vinyle à l’ancienne.

« Plus de détails : Comme vous l’avez peut-être constaté ailleurs, la production de vinyles dans le monde est gravement retardée. Il existe très peu de presses vinyles de qualité, la demande est élevée et la fabrication de disques vinyles vraiment cool est un processus lent et manuel. cela dit, même si nous prévoyons ces retards inévitables, la première version de 2022 n’arrivera probablement pas dans vos boîtes aux lettres avant avril 2022. Les trois versions suivantes arriveront un peu plus rapidement, et notre objectif est de toutes les expédier à vous avant le 1er novembre 2022.

« De plus, en coulisses, nous avons complètement reconstruit notre logiciel d’inscription/d’abonnement. Cela rendra l’expérience plus fluide pour l’expédition de vos disques et pour le suivi de votre adhésion. Cependant, cela signifie que tous les membres actuels du Vinyl Club devront re- inscrivez-vous pour l’année 2. Lorsque vous vous inscrivez, vous aurez la possibilité de configurer le renouvellement automatique pour les années à venir.

« Nous avons hâte de commencer et de partager ce que nous vous réservons cette année ! »

Ce que comprend l’abonnement :

* Quatre singles en vinyle de 12″ contenant de la musique qui n’a jamais été publiée sur vinyle auparavant, conçus pour être joués à 45 tr/min



* Carte de téléchargement numérique



* La possibilité d’acheter en exclusivité METALLIQUE Merchandising Club Vinyl.

Pour plus d’informations, visitez Metallica.com.

