Metallica lance une bague en édition limitée pour le 40e anniversaire

Commémoration des 40 ans de METALLIQUE, le groupe sortira une bague spéciale extrêmement limitée, dont seulement 40 seront fabriquées.

Ces 40 bagues seront fabriquées sur commande, en argent et numérotées à la main de 1 à 40. Chacune comportera des gravures de James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Robert Trujillo, Falaise Burton et Jason Newsted. Un côté affichera le numéro 40 avec le logo M barré du zéro, et l’autre comportera les années 1981 et 2021, également séparées par le logo M. La face de la bague affichera fièrement le numéro 40 avec un logo M en laiton en relief frappé à travers le zéro.

La bague en édition limitée du 40e anniversaire sera mise en vente le lundi 8 novembre à 9 h 00 PT dans le METALLIQUE magasin sur Metallica.com. Il ne sera accessible qu’aux membres de METALLIQUEfan club de , affectueusement connu sous le nom de Fifth Members.

Les clients qui achètent la bague doivent ensuite soumettre un ticket d’assistance avec la taille souhaitée.

L’édition limitée coûtera 399,99 $.

Une édition standard, non numérotée et entièrement argentée suivra en décembre et coûtera 249,99 $.

La bague en argent standard du 40e anniversaire présente les mêmes éléments de conception. Les deux différences sont qu’elle n’est pas numérotée et que le logo M sur la face de la bague n’est ni en relief ni en laiton. Le logo M est gravé de la même manière que le 40 sur le visage.

