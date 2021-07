Metallica : “Le livre à 24,95 $” sortira en août

“Métallica : Le livre à 24,95 $” sortira le 15 août via Livres Backbeat, une empreinte de Rowman & Littlefield.

Avec plus de 125 millions de disques vendus dans le monde, METALLIQUE est le plus grand groupe de metal de tous les temps. Quatre décennies après le début de leur carrière sans précédent, METALLIQUE est une force culturelle massive qui a radicalement changé le son de la musique populaire en créant ses propres règles. Pourtant, malgré toute leur popularité, METALLIQUE peuvent sembler impénétrables, soulevant plus de questions et inspirant plus de discours à mesure que leur mythe grandit. On leur donne rarement le genre d’appréciation et d’analyse littéraire habituellement réservé aux plus grands artistes rock, jusqu’à présent.

“Métallica : Le livre à 24,95 $” regarde METALLIQUEl’importance culturelle de , avec des chapitres consacrés à chaque membre, chaque album, tournées, mode, livres, films, influences, fandom, histoire, etc., explorant les idéologies du groupe en cours de route. “

Je voulais que ce soit plus qu’un livre de faits, et pas seulement quelque chose que les gens pourraient simplement rechercher sur Internet”, a déclaré l’auteur Ben Apatoff, professeur d’écriture et journaliste musical. Le résultat est le plus complet METALLIQUE livre à ce jour, couvrant leur carrière jusqu’en 2021 et le premier METALLIQUE livre écrit avec accès au matériel du coffret du groupe. Compilé à partir d’années de recherches exhaustives et de décennies de fandom, et comprenant des photos inédites, une préface de Laina Dawes, l’auteur du mémoire acclamé de 2013 “Que faites-vous ici ? : La vie et la libération d’une femme noire dans le heavy metal », de nouvelles transcriptions d’interviews vidéo et de citations de magazines auparavant indisponibles sur Internet, “Métallica : Le livre à 24,95 $” donne enfin METALLIQUE la biographie et l’analyse approfondies que le groupe mérite, offrant un regard en profondeur sur le groupe et sa musique que les fans inconditionnels et les nouveaux arrivants peuvent apprécier.

Apatoff est un écrivain et éducateur new-yorkais dont le travail est paru dans Injection de métal, Métal Suce et le Musée d’anatomie morbide. Il est né l’été METALLIQUE publié “Tue les tous”.

