Metallica : l’épisode “Breaking The Band” sera diffusé sur Reelz ce week-end

“Metallica : Briser le groupe” sera présenté en première le dimanche 29 août à 20 h HE / 17 h HP le Reelz.

METALLIQUE est l’un des groupes de heavy metal les plus vendus de l’histoire avec cinq albums consécutifs en tête des charts, 1 600 spectacles et près de 1,5 milliard de dollars de ventes brutes. Leur album de 1991 16 fois certifié platine “Métallique”, mieux connu sous le nom de “The Black Album”, a changé le cours du heavy metal et a plongé le jeune quatuor vers la mégastar. Mais leur succès musical massif est venu avec des excès destructeurs et des rivalités intra-groupe ont conduit au chaos, avec des personnalités extrêmes se battant pour le feu des projecteurs. Alors que le jeune groupe atteignait son statut élevé, la tragédie a frappé lorsque le bassiste Falaise Burton est décédé après le crash du camping-car du groupe. La mort se répercuterait à travers METALLIQUE pendant des années et il faudrait des centaines de milliers de dollars en thérapie pour remettre le groupe sur les rails. Partageant leurs expériences de première main avec le groupe, leur ancien manager Jon Zazula et producteur de studio Flemming Rasmussen.

“Métallica : Briser le groupe” révèle l’histoire intérieure des épreuves et des tribulations de l’un des groupes de métal les plus grands et les plus méchants de la planète.

“Casser le groupe” est produit par Pomme de terre, partie de Studios ITV.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).