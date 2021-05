Metallica, Nine Inch Nails et Disturbed à la une de cette année Bienvenue au Festival de Rockville

METALLICA, CLOUS DE NEUF POUCES et PERTURBÉ fera la une de cette année Bienvenue à Rockville festival, qui aura lieu du 11 au 14 novembre au Daytona International Speedway de renommée mondiale à Daytona Beach, en Floride. Plus de 60 autres actes – dont DEFTONES, ROB ZOMBIE, AGNEAU DE DIEU, MUDVAYNE, ARCHITECTES et MASTODONTE – apparaîtra également lors du dixième événement annuel, qui a été annulé l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus.

METALLICA fera la une du vendredi et du dimanche soir, tandis que CLOUS DE NEUF POUCES clôturera le festival jeudi et PERTURBÉ en tête de l’affiche samedi.

Après avoir accueilli des foules à guichets fermés les trois années précédentes, le passage à Daytona International Speedway permettra Bienvenue à Rockville pour augmenter sa capacité d’audience tout en offrant des expériences d’audience plus améliorées. Une récente rénovation de 400 millions de dollars du Speedway et 200 millions de dollars supplémentaires investis dans les environs au cours des dernières années ont transformé la destination en un établissement de classe mondiale, comprenant de nombreux hôtels à distance de marche, de nombreux restaurants et un espace élargi pour le camping, permettant Rockville les participants une expérience pratique et complète.

Bienvenue à Rockville est produit par la société basée à Los Angeles Danny Wimmer présente, l’un des plus grands producteurs indépendants de festivals de destination en Amérique. Supplémentaire DWP les événements comprennent Réplique, Bourbon et au-delà, Épicentre, Hausse de la ville natale, Plus fort que la vie, Sonic Temple Art + Festival de musique et plus. Ils sont également les co-créateurs de Rock sur la plage, Le festival de rock le plus grand et le plus acclamé d’Amérique, qui a célébré sa 12e et dernière année en 2018.

