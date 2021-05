Metallica, Nine Inch Nails, Korn, Judas Priest parmi les groupes confirmés pour le festival Louder Than Life 2021

Une programmation musicale incroyable a été annoncée pour le sixième Louder Than Life, qui aura lieu du 23 au 26 septembre 2021 au Highland Festival Grounds au KY Expo Center de Louisville, Kentucky. METALLICA (deux nuits / deux sets uniques), CLOUS DE NEUF POUCES et KORN sera la tête d’affiche du plus grand festival de rock d’Amérique, qui présentera également des performances de JUDAS PRIEST, Snoop Dogg, LA DÉPENDANCE DE JANE, TACHÉ, S’ÉLEVER CONTRE, MUDVAYNE, COLLINE DE CYPRÈS, Mitrailleuse Kelly, ANTHRAX, GOJIRA, GHOSTEMANE, SEETHER, PENNYWISE, OURS, LES DISTILLATEURS, ENGAGEMENT KILLSWITCH et beaucoup plus.

Pass journée et week-end pour Plus fort que la vie sont en vente maintenant sur www.LouderThanLifeFestival.com à partir de 99,50 $ * pour une seule journée et 249,50 $ * pour quatre jours (* plus les frais).

Perry Farrell de LA DÉPENDANCE DE JANE dit: “‘Le whisky est à boire; l’eau est à se battre’ – Mark Twain. Et je suis à la recherche du meilleur whisky à boire au Kentucky. “

Ajoute Danny Wimmer, fondateur de Danny Wimmer présente: “DWP a toujours considéré Louisville comme chez lui, alors être en mesure de ramener le plus grand festival de rock américain en 2021 signifie tout pour nous. Après une année remplie de défis après défis, nous avons travaillé incroyablement dur pour organiser une programmation qui valait la peine d’attendre nos fans. Le temps a gêné CLOUS DE NEUF POUCES en 2018, la pandémie a fait dérailler nos plans pour deux grands METALLICA ensembles en 2020 – afin de les avoir tous les deux de retour pour 2021, avec KORN et le reste de cette incroyable programmation sur quatre jours, c’est le genre de “nouvelle normalité” que nous attendons tous avec impatience. “

Le courant Plus fort que la vie La gamme est la suivante (sous réserve de modifications):

Jeudi 23 septembre:

KORN



TACHÉ



COLLINE DE CYPRÈS



ANTHRAX



OURS



SEVENDUST



Frappé lâche



FAIRE LA GUERRE



CASQUE



ÉCHAPPER AU DESTIN



ZÉRO 9:36



HYRO LE HÉROS



POIGNET ADOLESCENT



COURANTS



JERIS JOHNSON



UN AUTRE JOUR AUBE



BLAME MA JEUNESSE

Vendredi 24 septembre:

METALLICA



LA DÉPENDANCE DE JANE



S’ÉLEVER CONTRE



GOJIRA



ENGAGEMENT KILLSWITCH



STARSET



AVATAR



FIÈVRE 333



TOURNIQUET



CLÉOPATRIQUE



MORT SARA



68



LES PIERRES BLEUES



AU SUD D’EDEN



TALLAH



LOUP JOYEUX



CONTRACULTE COLLECTIVE

Samedi 25 septembre:

CLOUS DE NEUF POUCES



SNOOP DOGG



MACHINE PISTOLET KELLY



GHOSTEMANE



LES DISTILLATEURS



DEMANDER ALEXANDRIA



PETIT FILS



CODE ORANGE



ICE NINE KILLS



SPIRITBOX



ROUGE



BÉBÉS BOUCHER



BONES UK



DIAMANT



SIIICKBRAIN



UNITYTX



DANA DENTATA



LES OISEAUX MESSAGERS

Dimanche 26 septembre:

METALLICA



JUDAS PRIEST



MUDVAYNE



SEETHER



PENNYWISE



POÊLON



SABATON



LE HU



BADFLOWER



MAMMOTH WVH



FOZZY



CROC ROUGE



AYRON JONES



DES CENDRES AU NOUVEAU



ÉVITER DE



TENTER



SOCIÉTÉ DES POÈTES MORTS



COMME LES MACHINES

Plus fort que la vie comprendra près de 70 actes musicaux sur quatre jours, avec des performances sur trois scènes, ainsi que des bourbons primés, du whisky, des spiritueux, de la bière artisanale et la meilleure cuisine que Louisville a à offrir. Les participants au festival pourront profiter d’une variété d’expériences culinaires et de boissons sur place, ainsi que d’activations de sponsors qui célèbrent la culture du bourbon et le patrimoine culinaire de cette ville américaine unique.

Admission générale pour une journée et le week-end et pass VIP pour Plus fort que la vie sont en vente maintenant. Les festivaliers sont encouragés à acheter tôt et à économiser, car le prix des pass augmentera dans les semaines à venir. Un nombre limité de billets à prix spécial pour le personnel militaire sont en vente maintenant via GovX. Un nombre limité de forfaits de camping pour le week-end sont disponibles pour la voiture + la tente et les véhicules récréatifs. L’entrée au festival n’est pas incluse dans les forfaits de camping du week-end et doit être achetée séparément.

Les avantages du pass VIP incluent (mais ne sont pas limités à) l’accès à toutes les zones d’admission générale dans le parc du festival, ainsi qu’une entrée dédiée au festival, l’accès à une «zone de suspension» ombragée avec des bars dédiés, des flux audio / vidéo en direct des scènes principales , accès à une zone de visualisation VIP sur le devant de la scène, à une tente de vente dédiée, à des aliments et des boissons de qualité supérieure (à l’achat), à des toilettes climatisées et à un stratifié commémoratif.

Top Shelf VIP est présenté par Angel’s Envy et les pass comprendront tout ce qui précède plus une tente climatisée, une vue sur le devant de la scène pour la bonne scène principale, une plate-forme d’observation supplémentaire, des boissons premium tout compris et des hors-d’œuvre gratuits.

Plus fort que la vie est produit par Danny Wimmer présente, l’un des plus grands producteurs indépendants de festivals de musique de destination en Amérique. Depuis ses débuts en 2014, Plus fort que la vie continue de se développer et de grandir. Pour 2021, les organisateurs du festival ont ajouté un quatrième jour, le festival débutant jeudi.

Au cours des prochains mois, Danny Wimmer présente travaillera avec les responsables locaux pour s’assurer que le festival se conforme aux protocoles de distanciation sociale alors en vigueur.

Le terrain du festival Highland au KY Expo Center est situé au 937 Phillips Lane à Louisville, KY.

Pour plus d’informations, visitez www.LouderThanLifeFestival.com.