Metallica partage la version de répétition de Holier Than Thou

Metallica ont partagé un aperçu audio remasterisé de “Holier Than Thou”, enregistré en direct lors des répétitions de pré-production pour Metallica de 1991 (alias The Black Album), aux studios Bayview à Richmond, Californie, le 4 octobre 1990. Vous pouvez consulter le morceau ci-dessous .

Brut et extrêmement graveleux, cette séquence de répétition de “Holier Than Thou” renonce au son rigide de la piste finie pour quelque chose de plutôt brut – et beaucoup plus lourd aussi.

Pour célébrer les 30 ans de The Black Album cette année, Metallica a récemment annoncé qu’ils rééditeraient le disque, ainsi que la sortie d’un album caritatif de reprises composé de 53 artistes – dont chacun fournirait sa propre interprétation de leur morceau préféré de Black Album – intitulé La liste noire.

Les reprises récentes de The Black List incluent la version country-rock de Jason Isbell de l’Alabama sur “Sad But True”, tandis que le chanteur/compositeur électro-pop St. Vincent a repris le même air avec une approche totalement différente.

The Black Album est l’un des disques les plus vendus et les plus acclamés par la critique de tous les temps. Sa sortie en 1991 a non seulement donné à Metallica son premier album n ° 1 dans pas moins de 10 pays, y compris une course de quatre semaines au n ° 1 aux États-Unis, sa série implacable de singles – “Enter Sandman”, “The Unforgiven”, “Nothing Else Matters”, “Wherever I May Roam” et “Sad But True” – ont alimenté l’ascension du groupe en tête d’affiche du stade, la radio et MTV dominant le statut de nom de famille.

La réception de l’album par la presse a été de la même manière, passant du top 10 du sondage des critiques nationaux Village Voice Pazz & Jop en 1991 à une présence constante dans les 500 plus grands albums de tous les temps de Rolling Stone. L’impact et la pertinence de l’album continuent de croître, comme le prouve un fait indiscutable : The Black Album reste incontesté comme l’album le plus vendu de l’histoire de Nielsen SoundScan, dépassant toutes les sorties dans tous les genres au cours des 30 dernières années.

Précommandez The Black Album ici.