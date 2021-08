Metallica partage un mix alternatif de Nothing Else Matters de l’album noir

Metallica ont partagé “Nothing Else Matters (Orchestra/Clean Guitar/Vocal Mix)”, extrait du 2CD “Rough & Alternate Mixes” inclus dans le coffret remasterisé de luxe de son cinquième album éponyme – également connu sous le nom de “The Black Album” – dû le 10 septembre via les enregistrements Blackened du groupe. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

“L’album noir” est l’un des disques les plus réussis commercialement et acclamés par la critique de tous les temps. Sa sortie en 1991 a non seulement donné à Metallica son premier album n ° 1 dans pas moins de 10 pays, y compris une course de quatre semaines au n ° 1 aux États-Unis, sa série implacable de singles – “Enter Sandman”, “The Unforgiven”, “Nothing Else Matters”, “Wherever I May Roam” et “Sad But True” – ont alimenté l’ascension du groupe en tête d’affiche du stade, la radio et MTV dominant le statut de nom de famille.

La réception de l’album par la presse a été de la même manière, passant du top 10 du sondage des critiques nationaux Village Voice Pazz & Jop en 1991 à une présence constante dans les 500 plus grands albums de tous les temps de Rolling Stone. L’impact et la pertinence de l’album continuent de croître, comme le prouve un fait indiscutable : The Black Album reste incontesté comme l’album le plus vendu de l’histoire de Nielsen SoundScan, dépassant toutes les sorties dans tous les genres au cours des 30 dernières années.

La liste noire de Metallica est également prévue pour la sortie, qui célèbre l’influence durable de cette étape musicale avec l’un des projets les plus ambitieux jamais conçus par l’équipe de Metallica : plus de 50 artistes sans précédent couvrant un éventail incroyablement vaste de genres, générations, cultures, continents et plus encore, chacun apportant une interprétation unique de son morceau préféré de « Black Album ».

La liste noire de Metallica offre de nouvelles dimensions du disque dont l’attraction gravitationnelle a d’abord attiré le grand public vers Metallica – et fournit de nouvelles perspectives sur l’attrait universel et intemporel qui l’a maintenu : l’influence écrasante de ces 12 chansons sur les fans et les musiciens de toutes les rayures. Les 53 titres de la Metallica Blacklist trouvent des auteurs-compositeurs-interprètes, des artistes country, des artistes électroniques et hip hop partageant leur amour de ces chansons aux côtés de punk rockers, de chouchous indépendants, d’icônes du rock, du métal, de la musique du monde et bien d’autres… et pour plus de 50 bonnes causes : Les bénéfices seront répartis à parts égales entre les œuvres caritatives choisies par l’artiste et celles de Metallica Tout entre mes mains fondation.

Pré-commande Metallica (The Black Album).