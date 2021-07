Metallica partage une version alternative de “The Unforgiven” du coffret de luxe remasterisé de l’album “Black”

METALLIQUE a partagé “The Unforgiven (14 mai 1991 Rough Mix)”, tiré du “Mélanges bruts et alternatifs” 2CD inclus dans le coffret de luxe remasterisé de son cinquième album éponyme – également connu sous le nom de “The Black Album” – attendu le 10 septembre via le propre du groupe Enregistrements noircis. Découvrez-le ci-dessous.

The Black Album est l’un des disques les plus vendus et les plus acclamés par la critique de tous les temps. Sa sortie en 1991 a non seulement donné METALLIQUE son premier album n°1 dans pas moins de 10 pays, dont quatre semaines au n°1 aux États-Unis, sa série incessante de singles — “Entre Sandman”, “The Unforgiven”, “Rien d’autre ne compte”, “Où que je puisse déambuler” et “Triste mais vrai” — a alimenté l’ascension du groupe en tête d’affiche du stade, à la radio et MTV statut de nom de ménage dominant. La réception de l’album par la presse a été de la même manière, se construisant au fil des ans à partir du top 10 du 1991 Village Voice Pazz & Jop les critiques nationaux sondent pour devenir une présence constante dans les 500 plus grands albums de tous les temps de Rolling Stone. L’impact et la pertinence de l’album ne cessent de croître, comme le prouve un fait indiscutable : The Black Album reste incontesté en tant qu’album le plus vendu de l’histoire de Nielsen SoundScan, dépassant toutes les sorties dans tous les genres au cours des 30 dernières années.

Pour commémorer son 30e anniversaire, le GrammyBlack Album, 16 fois certifié disque de platine, reçoit sa réédition définitive. Remasterisé pour une qualité sonore ultime, The Black Album remaster sera disponible en plusieurs configurations, y compris un double vinyle LP de 180 grammes, un CD standard et une édition étendue de 3 CD, un coffret de luxe numérique et en édition limitée (contenant l’album remasterisé sur 180 grammes 2LP, un picture disc, trois LP live, 14 CD (contenant des mixages bruts, des démos, des interviews, des live shows), 6 DVD (contenant des extraits, des coulisses, des vidéos officielles, des live shows), un livre relié de 120 pages, quatre laminés de tournée, trois lithos, trois médiators, un METALLIQUE cordon, un dossier avec des feuilles de paroles et une carte de téléchargement).

Bien plus qu’un simple album hommage, “La liste noire de Metallica” célèbre l’influence durable de cette étape musicale avec l’un des projets les plus ambitieux jamais conçus par le METALLIQUE équipe : Plus de 50 artistes sans précédent couvrant un éventail incroyablement vaste de genres, de générations, de cultures, de continents et plus encore, chacun apportant une interprétation unique de son album Black préféré.

“La liste noire de Metallica” offre de nouvelles dimensions du disque dont l’attraction gravitationnelle a d’abord attiré le grand public vers METALLIQUE – et donne un nouvel aperçu de l’attrait universel et intemporel qui l’a maintenu : l’influence écrasante de ces 12 chansons sur les fans et les musiciens de tous bords. “La liste noire de Metallica”Les 53 titres de ‘s trouvent des auteurs-compositeurs-interprètes, des artistes country, des artistes électroniques et hip hop partageant leur amour de ces chansons aux côtés de punk rockers, de chouchous indie, d’icônes du rock, du métal, de la musique du monde et bien d’autres… et pour plus de 50 bonnes causes : Les bénéfices seront répartis également entre les organismes de bienfaisance choisis par l’artiste et METALLIQUE‘s Tout entre mes mains fondation.

“La liste noire de Metallica” est un hommage approprié et sans limites, qui présente des groupes qui ont partagé des scènes avec METALLIQUE aux côtés d’artistes plus jeunes que l’album original. C’est un assemblage de musiciens vraiment stupéfiant, parfois déroutant, dont des dizaines n’ont rien en commun autre que la passion commune pour la musique qui les a réunis pour cet album : 1 Album. 12 chansons. 53 artistes. Possibilités illimitées.

“La liste noire de Metallica” sera disponible dans des formats tels que numérique, quatre CD et une édition limitée de sept disques vinyles. Les précommandes recevront instantanément un artiste d’enregistrement, un auteur-compositeur, un philanthrope et un pionnier multi-platine Miley Cyrusla version de “Rien d’autre ne compte” avec Andrew Watt, Elton John, Yo-yo maman, Robert Trujillo et Chad Smith, et superstar du rock/pop d’origine colombienne, et gagnant de 20+ Grammy et Grammy Awards de musique latine Juanesl’interprétation de “Entre Sandman”.

Tous les bénéfices de “La liste noire de Metallica” sera réparti à parts égales entre les Tout entre mes mains fondation et plus de 50 œuvres caritatives choisies par les artistes qui jouent sur l’album. Tout entre mes mains a été fondée par le groupe en 2017 comme un moyen pour l’ensemble METALLIQUE famille à redonner aux communautés qui ont soutenu la bande en soutenant l’éducation de la main-d’œuvre, la lutte contre la faim et d’autres services locaux essentiels.

“La liste noire de Metallica” propose les pistes suivantes :

* ALESSIA CARA & L’AVERTISSEMENT – Entre Sandman



* MAC DEMARCO – Entre Sandman



* FANTÔME – Entre Sandman



* JUAN – Entre Sandman



* RINA SAWAYAMA – Entre Sandman



* WEEZER – Entre Sandman



* GARDE-BOUE SAM – Triste mais vrai (Live)



* JASON ISBELL – Triste mais vrai



* INSTITUT MEXICAIN DU SON FEAT. LA PERLA & GERA MX – Triste mais vrai



* SANG ROYAL – Triste mais vrai



* ST. VINCENT – Triste mais vrai



* FAUCHEUR BLANCHE – Triste mais vrai



* YB – Triste mais vrai



* BIFFY CLYRO – Plus saint que toi



* LES CHATS – Plus saint que toi



* DÉSACTIVÉ! – Plus saint que toi



* PUP – Plus saint que toi



* COREY TAYLOR – Plus saint que toi



* CAGE L’ÉLÉPHANT – The Unforgiven



* VISHAL DADLANI, DIVIN, POLICE DE SHOR – The Unforgiven



* CIG DE RÉGIME – The Unforgiven



* FLATBUSH ZOMBIES FEAT. DJ SCRATCH – The Unforgiven



* HA*CENDRE – The Unforgiven



* JOSE MADERO – The Unforgiven



* MOSE SUMNEY – The Unforgiven



* J. BALVIN – Où que je puisse déambuler



* FONCTION POURSUITE ET STATUT. BACKROAD GEE – Où que je puisse déambuler



* LES NEPTUNES – Où que je puisse déambuler



* JON PARDI – Où que je puisse déambuler



* SÉBASTIEN – Ne marchez pas sur d’autres sujets



* LE PORTUGAL. L’HOMME FAIT. FAISCEAU AARON – Ne marche pas sur moi



* VOLBEAT – Ne marche pas sur moi



* LE HU – À travers le jamais



* TOMI OWÓ – À travers le jamais



* PONTS PHOEBE – Rien d’autre ne compte



* MILEY CYRUS FEAT. WATT, ELTON JOHN, YO-YO MA, ROBERT TRUJILLO, CHAD SMITH – Rien d’autre ne compte



* DAVE GAHAN – Rien d’autre ne compte



* MICKEY GUYTON – Rien d’autre ne compte



* DERMOT KENNEDY – Rien d’autre ne compte



* MON LAFERTE – Rien d’autre ne compte



* IGOR LEVIT – Rien d’autre ne compte



* MA VESTE DU MATIN – Rien d’autre ne compte



* PG ROXETTE – Rien d’autre ne compte



* DARIUS RUCKER – Rien d’autre ne compte



* CHRIS STAPLETON – Rien d’autre ne compte



* TRESOR – Rien d’autre ne compte



* BONNE NUIT, TEXAS – De loup et d’homme



* RALENTI – Le Dieu qui a échoué



* IMELDA MAI – le Dieu qui a échoué



* VERRE DE CERISE – Mon ami de la misère



* IZÏA – Mon ami de la misère



* KAMASI WASHINGTON – Mon ami de la misère



* RODRIGUE ET GABRIELA – La lutte à l’intérieur

De retour en 2017, METALLIQUE a annoncé qu’il préparait des versions remasterisées de luxe de son “…Et la justice pour tous” (1988) et “Métallique” (1991) et a contacté ses fans inconditionnels pour obtenir de l’aide pour obtenir du contenu pour les nouvelles éditions. “…Et la justice pour tous” a depuis été réédité pour son 30e anniversaire en 2018.

METALLIQUELe LP éponyme de 2014 est devenu le premier album à se vendre à 16 millions d’exemplaires depuis Nielsen SoundScan a commencé à suivre les ventes en 1991.

“Métallique” était déjà certifié 16 fois platine le 13 décembre 2012 par le RIAA (Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique) pour les envois de plus de 16 millions d’exemplaires aux États-Unis

L’album en 2009 a dépassé SHANIA TWAINle record de 1997, “Venez ici”, en tant que CD le plus vendu de la SoundScan ère.

“Métallique” était la première de quatre collaborations avec le producteur Bob Rock, avec qui le groupe s’est affronté tout au long de l’enregistrement du disque.

METALLIQUE a interprété « l’album noir » dans son intégralité dans plusieurs festivals européens en 2012.