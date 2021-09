Metallica partage une vidéo pro tournée de la performance ‘Whiplash’ du concert du club de San Francisco

METALLIQUE a donné un concert intime spécial jeudi soir (16 septembre) au The Independent d’une capacité de 500 places au centre-ville de San Francisco. Des séquences vidéo filmées par des professionnels de la chanson d’ouverture de l’émission, “Coup de fouet”, peut être vu ci-dessous.

La setlist du groupe était la suivante :

01. Coup de fouet



02. Chevaucher l’éclair



03. La mémoire reste



04. Maintenant que nous sommes morts



05. Plus saint que toi



06. Trèfle sans feuilles



07. Triste mais vrai



08. Papillon en flammes



09. Fondu au noir



dix. Pour qui la cloche sonne



11. Mort terrifiante



12. Une



13. Marionnettiste

Bis:

14. Batterie



15. Carburant



16. Chercher et détruire

Par mandat de la ville, The Independent aurait exigé une preuve de vaccination à chaque spectacle depuis la réouverture du lieu en juillet. Les participants devaient porter des masques en tout temps, sauf lorsqu’ils buvaient activement.

ce n’est pas la première fois METALLIQUE a joué un spectacle “secret” dans sa ville natale. En 2003, ils ont fait quatre concerts gratuits au Fillmore après avoir annoncé les dates sur leur site de fans.

METALLIQUE célébrera son 40e anniversaire avec une paire de spectacles dans sa ville natale pour les membres de son fan club les 17 et 19 décembre au Chase Center de San Francisco.

Avant jeudi, le dernier concert du groupe dans sa ville natale a eu lieu en septembre 2019, lorsqu’il a joué avec le Symphonie de San Francisco lors du grand concert d’ouverture au domicile du Guerriers de l’État d’or.

Lundi dernier (20 septembre), METALLIQUE a joué un “concert pop-up” au Metro à Chicago. Les billets se sont vendus pour seulement 19,83 $, une référence à l’année 1983, date de la dernière apparition du groupe au Metro.

METALLIQUE reviendront sur la scène du festival le vendredi 23 septembre et le dimanche 26 septembre, quand ils devraient jouer une paire de sets uniques à Louisville, Kentucky à Plus fort que la vie, le premier des trois festivals américains auxquels le groupe se produira cet automne en partenariat avec le promoteur Danny Wimmer présente.



