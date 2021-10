Metallica Partager Bande-annonce pour le livre photo, l’album noir en noir et blanc

Metallica ont partagé une nouvelle bande-annonce pour leur livre photo, The Black Album in Black & White. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Le livre présente des images du groupe au travail sur leur cinquième album studio éponyme de 1991, qui est devenu connu sous le nom de « The Black Album ».

Poursuivant les célébrations du 30e anniversaire du « Black Album » de Metallica, Metallica a publié cette semaine The Black Album en noir et blanc en collaboration avec le photographe Ross Halfin.

Le livre photo présente de nombreuses photographies classiques et inédites de Metallica, y compris des prises de vue en studio et des images de la tournée de 300 dates qui a suivi la sortie du disque entre 1991 et 1993.

L’album noir en noir et blanc présente des introductions de Halfin, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Jason Newsted et Robert Trujillo, qui ont participé à une partie de la tournée de Metallica à l’époque avec son groupe Suicidal Tendencies.

Imprimé avec une jaquette argentée métallisée avec lettrage block-foil, The Black Album in Black & White est décrit comme « une célébration épique de l’un des albums les plus légendaires du rock ».

Lars Ulrich a déclaré: « Au moment où les chansons et l’enregistrement se sont réunis, le niveau de confiance était à un niveau record et nous nous sentions mieux que jamais à propos de qui nous étions et de la façon dont nous nous considérions en ce qui concerne le fait d’être photographié. »

Metallica a récemment célébré le 30e anniversaire de ‘The Black Album’ en rééditant le disque le mois dernier avec un album de reprises spécial et étoilé, La liste noire de Metallica.

Le groupe a également récemment interprété l’intégralité de l’album lors de leur set au festival Louder Than Life à Louisville, Kentucky.

‘The Black Album’ est l’un des disques les plus vendus et acclamés par la critique de tous les temps. Sa sortie en 1991 a non seulement donné à Metallica son premier album n ° 1 dans pas moins de 10 pays, y compris une course de 4 semaines au n ° 1 aux États-Unis, sa série implacable de singles – « Enter Sandman », « The Unforgiven », « Nothing Else Matters », « Wherever I May Roam » et « Sad But True » – ont alimenté l’ascension du groupe en tête d’affiche du stade, la radio et MTV dominant le statut de nom de famille.

