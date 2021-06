Selon le service d’information de la ville, METALLIQUE a déposé une plainte contre Lloyd’s de Londres pour avoir prétendument omis de couvrir le groupe pour les pertes financières subies lorsque le légendaire groupe de heavy metal a été contraint de reporter six spectacles en 2020 en raison de la pandémie.

Le procès découle de l’annulation de METALLIQUEtournée de six dates en Amérique du Sud en avril 2020. Quelques semaines seulement avant le lancement prévu de la tournée, des restrictions de voyage liées au COVID-19 ont été promulguées dans toutes les régions du monde, donnant METALLIQUE pas d’autre choix que de reporter les dates.

Selon METALLIQUE plainte, qui a été déposée lundi devant la Cour supérieure de Los Angeles, la police standard du groupe « assurance annulation, abandon et absence de comparution » avec Lloyd’s de Londres a été refusée par l’assureur, qui a invoqué l’exclusion des maladies transmissibles de la police. Le procès qualifie la décision d'”interprétation déraisonnablement restrictive de la politique” et allègue une rupture de contrat.

METALLIQUE demande des dommages-intérêts compensatoires quelconques ainsi qu’une déclaration des droits et obligations des parties.

ce n’est pas la première fois Lloyd’s de Londres a été impliqué dans un procès lié à l’annulation de grands concerts de rock. De retour en 2016, COMBATTANTS DE FOO ont réglé leur procès contre le marché de l’assurance de renommée mondiale, vieux de 335 ans, sur des réclamations liées à plusieurs spectacles abandonnés lors de la tournée mondiale du groupe en 2015. Parce qu’il a été rejeté avec des préjugés, le COMBATTANTS DE FOO ont été empêchés de déposer de nouveau l’affaire sur la même demande. Les conditions n’ont pas été divulguées.

Certains COMBATTANTS DE FOO les spectacles ont été annulés après le leader Dave Grohl s’est cassé la jambe le 12 juin 2015, lors d’un spectacle à Göteborg, en Suède. La blessure a entraîné l’annulation de sept spectacles. Trois de ces dates ont été mentionnées dans le procès. Après que sa jambe ait été traitée, Grohl a continué à donner 53 concerts, la plupart assis sur un “trône” de fortune sur scène.

