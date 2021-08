Metallica publie Chris Cornell Tribute Performance sur vinyle

METALLIQUE a sorti deux chansons de sa performance au Chris Cornell concert hommage dans le cadre de son “Vinyl Club”. “Tous tes mensonges” et “Blessure à la tête” ont été enregistrés au “Je suis l’autoroute” événement, qui s’est tenu en janvier 2019 au Forum de Los Angeles, en Californie, et a été produit par Greg Fidelman, mélangé par Jim Monti et maîtrisé par Billy Joe Bowers à Casa de l’Amour.

METALLIQUE le batteur Lars Ulrich a commenté : “Merci pour votre musc, merci pour les mots, pour vos pensées… Merci pour les spectacles, merci pour les bons moments, pour vous être mis là-bas… et merci, avec vos camarades camarades de groupe, pour nous avoir donné quelque chose qui nous a inspirés, excités, signifiés quelque chose, nous a émus, et non seulement nous a donné confiance dans les possibilités, mais nous a aussi excités.

“Quel honneur de vous avoir connu, d’avoir partagé la scène avec vous et créé des souvenirs de niveau supérieur, et finalement d’avoir été inclus dans la célébration de votre vie à LA, ce qui nous a permis de partager avec le monde à quel point votre la musique et votre génie étaient pour nous.

“Voici deux de nos vieilles écoles préférées JARDIN DU SON morceaux de cette soirée spéciale.”

Cornellla veuve de Vicky a ajouté : « Merci beaucoup à METALLIQUE pour l’amour et l’appréciation que vous avez manifestés pour Chris et pour avoir commémoré cet amour, cette admiration et ce soutien de vos performances au “Je suis l’autoroute” hommage sur ce vinyle vraiment incroyable et spécial.

“Rejoindre le concert hommage signifiait tellement pour moi et mes enfants et pour tant de fans à travers le monde… Et je sais à quel point je suis fier Chris serait, non seulement parce que vous étiez là en tant qu’amis, mais aussi parce qu’il était un si grand METALLIQUE ventilateur.

” Merci beaucoup et merci Lars pour vos mots très gentils sur Chris. Il est vrai qu’« un homme n’est pas mort tant que son nom est encore prononcé ». Merci de continuer à l’honorer.”

Un certain nombre de stars de la pop sont également apparues à l’événement, telles que Miley Cyrus, Brandi Carlile, Adam Levine, plus artiste country Chris Stapleton et Ziggy Marley.

Les artistes rock qui ont honoré le chanteur inclus COMBATTANTS DE FOO, Josh Homme de REINES DE L’ÂGE DE PIERRE, Tim McIlrath de S’ÉLEVER CONTRE, Taylor Momsen de THE PRETTY RECKLESS, Perry Farrell de LA DÉPENDANCE DE JANE, LES MELVINS, SABBAT NOIR‘s Maître d’hôtel Geezer et Ryan Adams, avec les membres de Cornellles bandes JARDIN DU SON, AUDIO-ESCLAVE et TEMPLE DU CHIEN.

Le spectacle a été présenté par Cornellsa famille et ses amis les plus proches, avec Jimmy Kimmel hébergement.

Chaque billet acheté en ligne pour le spectacle comprenait une copie de Cornelll’album de rétrospective de carrière éponyme de récemment sorti.

Chris s’est suicidé en mai 2017 après une JARDIN DU SON spectacle à Détroit.