Metallica publie une vidéo en pro de la performance ‘Ride The Lightning’ du festival Louder Than Life

Vidéo filmée professionnellement de METALLIQUE interpréter la chanson “Chevaucher l’éclair” lors de son spectacle du 24 septembre au Plus fort que la vie festival à Louisville, Kentucky peut être vu ci-dessous.

Comme indiqué précédemment, METALLIQUE a aussi joué les chansons “Pour qui sonne la cloche” et “Trèfle sans feuilles” à Plus fort que la vie comme contribution à la Citoyen global livestream, un événement caritatif mondial qui a été diffusé pendant 24 heures dans le monde entier sur Pomme Musique, Apple TV application, Youtube et Twitter.

Lors d’une apparition vendredi dernier (1er octobre) sur SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk”, METALLIQUE le batteur Lars Ulrich On lui a demandé ce que cela avait été pour lui et ses compagnons de groupe de reprendre la route pour leurs premiers concerts depuis fin 2019. “Très émouvant à tous les niveaux”, a-t-il répondu. “Évidemment, c’est revigorant et c’est inspirant et c’est tout simplement génial de revenir là-bas.

“Je pense que cela faisait à peu près deux ans, peut-être un peu plus de deux ans, depuis que nous avons quitté la scène à ‘S&M[2]’ à San Francisco. Et, évidemment, on a fait le drive-in l’été dernier, on a fait un Tout entre mes mains événement virtuel et quelques apparitions à la télévision, mais en termes d’émissions en direct avec un public en direct et de cette vraie affaire, cela faisait plus de deux ans. Alors je crois que dans les six cents ans METALLIQUECela a été la plus longue absence de la scène live que nous ayons jamais eue.

“Quand nous sommes montés sur scène à The Independent à San Francisco il y a environ deux semaines maintenant, [we were] définitivement nerveux”, Lars admis. “[It was] un peu intimidant. ‘Comment on fait ça encore ? Nous espérons que la mémoire musculaire reviendra. Et, évidemment, nous avions répété et préparé et restions en forme, mais on ne sait jamais.

« Donc, nous avons eu un excellent spectacle à San Francisco. Une semaine plus tard, nous avons eu un excellent spectacle à Chicago au Metro, où nous avons joué sur le ‘Tue les tous’ visiter. C’était l’émission tristement célèbre où – je pense que c’est dans le ‘Cliff ‘Em All’ vidéo, et elle a définitivement fait le tour – où James [Hetfield, METALLICA frontman] tient le ‘Tue les tous’ album qui venait de sortir, je pense, une semaine ou deux après que nous jouions là-bas. je pense que c’est dans « Milice du métal »; nous faisions une panne, un truc à chanter, et il tient ‘Tue les tous’ et quelqu’un dans le public l’attrape ou saute et l’attrape. Donc, beaucoup de souvenirs là-bas. Et la boucle est bouclée, je suppose, 38 ans plus tard. Donc, [it was] tellement amusant d’être de retour là-bas.

“Ce spectacle était fou, putain de chaud,” Ulrich ajoutée. “Ils avaient une vague de chaleur en septembre ; je pense que c’était, genre, 95 [degrees Fahrenheit] tous les jours à Chicago. Et là-haut sur la scène du métro, qui est au deuxième étage, il faisait environ 195 degrés ; [we were] définitivement à bout de souffle pour une partie de ce spectacle. Mais ces deux-là étaient super. Puis, [we went] à Lousville quelques jours plus tard et jouer le vendredi et le dimanche du Plus fort que la vie festival, deux sets complètement différents — pas de répétitions [of songs], dont je suis super fier. Dehors, vendredi soir, il fait 60 degrés, j’ai un peu de marge de manœuvre sur scène. Je dois vous dire que la mémoire musculaire est revenue, en fait, plus rapidement sur ces plus gros spectacles que sur les plus petits.

“Mais j’étais si heureux d’être de retour, si reconnaissant de ressentir l’énergie des fans et leur patience à travers toute cette tempête de merde de la dernière année et demie avec COVID, et si heureux de renouer avec les gars et mes frères en le groupe et jouer de la musique et partager cette expérience une fois de plus avec un public en direct et être dans l’instant et le ressentir.

« Je dirais que tout va très bien dans METALLIQUE à l’automne 21, mais, putain, j’espère pour le reste de notre carrière qu’il n’y aura pas une autre absence de deux ans de la scène live.

“Donc, ça a été définitivement un peu un tourbillon – beaucoup d’émotions”, Lars mentionné. “Mais nous sommes heureux d’être de retour et, comme je l’ai dit, heureux de renouer avec tout le monde. Évidemment, [it’s been] un peu bizarre. Nous avons vraiment pris le COVID au sérieux et nous nous sommes mis dans une bulle et n’avons vu personne.

“Et tu es à un festival comme Plus fort que la vie, et vos amis de JUDAS PRIEST sont dans le vestiaire d’à côté, et nos amis de GOJIRA et nos amis de VOLBEAT et nos amis de PERTURBÉ et tous nos amis dans tous les différents groupes avec lesquels nous avons eu tant d’expériences pendant des décennies sont partout, et nous voulons sortir avec eux et nous engager. Donc, ça a été un peu bizarre de ne pas pouvoir faire tout ça et de ne pas faire les rencontres et voir les fans – les rencontres du fan-club et tous ces trucs de signature à l’hôtel – mais nous ‘ J’ai pris les trucs COVID très au sérieux. Et le revers de la médaille a été que notre groupe de tournée, qui, je suppose, est – je ne sais pas; que sommes-nous? 12, 14, 15 [people] – nous avons dîné ensemble tous les soirs et nous sommes allés dans des salles de cinéma et avons traîné, et cela a en fait rapproché la fête de la tournée. Parce que nous venons de traîner et de socialiser les uns avec les autres plutôt que de courir dans quatre directions différentes comme un paquet de billes. Donc, ça a été super. Mais, mec, je suis tellement heureux de recommencer.”

METALLIQUE célébrera son 40e anniversaire avec une paire de spectacles dans sa ville natale pour les membres de son fan club les 17 et 19 décembre au Chase Center de San Francisco.

METALLIQUE jouera deux autres festivals américains cet automne en partenariat avec le promoteur Danny Wimmer présente: Réplique et Bienvenue à Rockville.