Metallica s’associe à l’Iconic Mystery Board Game Clue

METALLIQUE s’est associé à l’un des jeux de mystère américains les plus emblématiques, Indice.

Imaginez ceci : le groupe et l’équipe sont de retour au QG pour enregistrer METALLIQUEprochain album de , mais avec toute l’excitation, une pièce d’équipement clé a disparu. Au fur et à mesure que les heures passent, le groupe devient de plus en plus impatient de commencer. Ils décident de se séparer et de fouiller le bâtiment à la recherche de toute trace de leur équipement manquant. Découvrez quelle pièce a disparu, où elle se cache et qui la trouve afin que la session d’enregistrement puisse reprendre son cours !

Joueurs: Papa Het, Duder, Monsieur l’éventreur, Dr Groove, L’ingénieur, le colonel Guillaume

Equipement : Guitare, Basse, Caisse Claire, Pédale Wah, Micro, Ordinateur

L’artiste derrière Indice Metallica, Maxx242, a déclaré à propos de son implication dans le projet : « On nous a principalement donné les spécifications pour la production du jeu, ainsi que le scénario, qui est très similaire au jeu classique. Oh, j’ai reçu des images de leur siège social. C’était génial à voir.

« Même avec un projet aussi élaboré, le METALLIQUE L’équipe nous permet toujours aux artistes d’ajouter à leur histoire et de créer et d’être des artistes. Ce fut une expérience incroyable d’aider à créer ce jeu avec eux. »

Développé pendant la Seconde Guerre mondiale par un avocat britannique, le célèbre jeu de société meurtre-mystère a été breveté sous le nom Cluedo (un mélange d’indice et Ludo, le nom d’un jeu de société du 19ème siècle qui signifie en latin « Je joue ») en 1947, puis vendu en Amérique du Nord sous le nom Indice à partir de 1949. Plusieurs jeux, livres et un film sont sortis dans le cadre du Indice la franchise.

