Metallica s’associe à MasterClass pour enseigner à une classe comment devenir un groupe

Cours de maître, la plate-forme de streaming où tout le monde peut apprendre des meilleurs du monde sur un large éventail de sujets, ont annoncé que Metallica enseignera un cours sur le fait d’être un groupe.

Pour célébrer le 40e anniversaire du groupe et en tant que premier groupe de rock à enseigner sur MasterClass, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robert Trujillo réfléchiront sur quatre décennies de transcendance, donnant aux membres une fenêtre sur leur parcours pour enseigner des stratégies pour grandir et rester ensemble en tant que groupe, collaborer de manière créative et maintenir une relation unique et intime avec une légion fidèle de fans.

« Avec 40 ans de succès soutenu, Metallica est sans doute l’un des plus grands groupes de tous les temps », a déclaré David Rogier, fondateur et PDG de MasterClass. « Pour la première fois, Metallica amènera les membres de MasterClass tout au long de leur processus créatif dynamique, en enseignant des stratégies pour ce qu’il faut pour être un groupe et en démontrant comment des individus avec de grandes idées peuvent démarrer, maintenir et travailler ensemble en tant que collectif. »

Dans leur classe, Metallica dévoilera les principes qui assurent la longévité en tant que groupe en étant des communicateurs efficaces, en gérant les critiques et en naviguant dans la collaboration. Décomposant certains de leurs plus grands succès, y compris « Enter Sandman » et « Master of Puppets », ils fourniront des techniques d’écriture de chansons, guidant les membres à travers le processus d’une chanson depuis sa conception en tant que riff jusqu’à son arrangement final, avec les paroles. , des solos et des moments de tension dynamique.

La classe de Metallica est désormais disponible exclusivement sur MasterClass, où les abonnés ont un accès illimité à tous les 100+ instructeurs avec un abonnement annuel.

Dans l’aperçu de MasterClass – que vous pouvez voir ci-dessus – James Hetfield dit qu’ils parleront de la façon de tirer le meilleur parti de chacun en collaborant et en ne laissant pas l’ego prendre le dessus. Le bassiste Robert Trujillo parle de la valeur de la communication et le batteur Lars Ulrich s’engage à laisser aller les choses stupides. La vidéo promet également qu’ils se lanceront dans l’écriture des paroles, décomposeront les chansons classiques de Metallica et vous donneront une «performance de badass».

