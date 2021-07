Metallica s’associe à Vans pour célébrer le 30e anniversaire de Black Album

METALLIQUE a fait équipe avec Fourgonnettes pour honorer le 30e anniversaire à venir de l’album éponyme du groupe, mieux connu sous le nom de “Black Album”, avec une édition limitée Sk8-Hi et Classic Slip-On.

Inspiré par la quête sans fin du groupe d’aller plus vite, plus fort et “Off The Wall”, le Vans x Metallica l’assortiment de chaussures comprend des œuvres d’art inspirées de METALLIQUE et conçu par iconique METALLIQUE artiste Poussée et sera vendu exclusivement via Vans Family le 25 juillet à 21h PST et sur Metallica.com le 26 juillet à 9h PST.

METALLIQUELe cinquième album studio éponyme est sorti en août 1991 et s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde et a passé plus de 580 semaines consécutives au sommet des charts musicaux. Fourgonnettes et METALLIQUE sont des partenaires et collaborateurs de longue date, le groupe s’étant produit à la House Of Vans de Londres en 2016 et a publié trois collaborations précédentes dans le domaine des chaussures et des vêtements au cours de la dernière décennie. Ce juillet, METALLIQUE et Fourgonnettes une fois de plus unissent leurs forces pour sortir deux silhouettes de chaussures, qui présentent des illustrations créées par Poussée, qui a fourni des images et des illustrations emblématiques pour les livres de tournée, les t-shirts et les scènes du groupe depuis 1986. Poussée‘s “Triste mais vrai” le design est synonyme de toute l’ère du « Black Album » ; ses crânes jumeaux ont parcouru le monde, affichés sur des banderoles de chaque côté de la scène tandis que METALLIQUE effectué.

Le dernier Vans x Metallica sortir des vitrines PousséeLes crânes énigmatiques de face à travers les panneaux de quart du Sk8-Hi ainsi que les côtés opposés de chaque Classic Slip-On. Chaque design présente un design graphique bleu shatter et de l’argent METALLIQUE marque autour de la paroi latérale du Sk8-Hi et arrêtez la partie supérieure du Slip-On. Chaque paire est finie avec METALLIQUE imprimé sur le talon.

