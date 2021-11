Metallica se produira au début de ‘Triad Combat’ à Arlington, Texas

METALLIQUE se produira pendant Triller Fight Clubles débuts très attendus de « Combat de triade » le samedi 27 novembre au Globe Life Field, domicile de Ligue majeure de baseball‘s Rangers du Texas à Arlington, Texas et en direct sur pay-per-view

Les billets à l’avance au prix de 300 $, 200 $, 125 $, 85 $ et 50 $ seront mis en vente demain (vendredi 5 novembre) à 10 h 00 CT via TrillerFightClub.com et Ticketmaster.com.

Globe Life Field est situé au 734 Stadium Drive, Arlington, TX 76011. Les portes ouvriront le soir de l’événement à 17h30 CT avec une heure de début de l’événement à 19h00 CT.

Les « Combat de triade » L’événement PPV sera diffusé en Amérique du Nord sur toutes les plateformes PPV, y compris le câble, le satellite, les télécommunications et le streaming.

Parmi les combattants présentés dans des combats séparés au début de « Combat de triade » sont deux fois UFC champion du monde poids lourds Frank Mir, challenger à deux reprises pour le titre mondial des poids lourds de boxe Kubrat « Le Cobra » Pulev et ancien UFC superstar « Platine » Mike Perry.

« Combat de triade » sera produit par le lauréat Nigel Lythgoe, les Triller Fight Club visionnaire en plus du producteur et de la force créatrice derrière « Idole américaine » et « Donc tu penses pouvoir danser ».

« Combat de triade » sera diffusé dans le monde entier sur FITE, iNDemand et par tous les principaux fournisseurs de câble, de satellite et de télécommunications aux États-Unis et au Canada. Le prix de détail PPV suggéré est de 29,99 $.

**Comment regarder l’événement Triad Combat du 27 novembre**

Télévision : Fournisseurs de télévision par câble, satellite et télécom, notamment Xfinity, Spectrum, Contour, Fios et Optimum (États-Unis), ainsi que les principaux opérateurs au Canada.

Streaming mondial : FITE.TV et toutes les applications FITE mobiles, Smart TV, IPTV, contrôleur de jeu et OTT ainsi que le hub de microsite de l’événement : TrillerFightClub

Triller Fight Club célèbre le premier anniversaire de son lancement extraordinaire le 28 novembre 2020 qui a secoué le monde du sport et du divertissement en tant que légendes de la boxe Mike Tyson et Roy Jones se sont battus à Los Angeles sur une émission à la carte qui a recueilli 1 600 000 achats PPV.

Triad Combat est un nouveau sport d’équipe de combat révolutionnaire qui intègre les règles de la boxe et du MMA d’une manière agressive et rapide avec les combattants en compétition dans un anneau triangulaire spécialement conçu sur des rounds de deux minutes mettant en vedette des boxeurs professionnels en compétition contre des combattants professionnels d’arts martiaux mixtes. La devise spécifique de niveler le terrain de jeu entre les deux sports en utilisant des gants croisés et avec la tenue autorisée est destinée à offrir aux combattants de boxe et de MMA un champ de bataille égal où aucun adversaire n’a un plus grand avantage.

L’année dernière, Triller Fight Club a vendu plus de 3 000 000 de pay-per-views, ce qui en fait l’une des plateformes de sports de combat/divertissement les plus vendues. Le mensuel largement acclamé Trillerverz séries comprenant la boxe professionnelle de classe mondiale et extraordinaire Verzuz battles a toujours été en tête des émissions regardées avec une moyenne de plus de 5 000 000 de vues.

Les débuts de « Combat de triade » le samedi 27 novembre devrait battre tous les records de pay-per-view existants dans une émission unique qui comprendra des surprises spéciales tout au long.

