Metallica se produira avec Miley Cyrus dans “The Howard Stern Show”

METALLIQUE jouera avec la pop star Miley Cyrus au SiriusXM‘s “Le spectacle de Howard Stern” la semaine prochaine. La date exacte de la représentation n’a pas encore été annoncée.

METALLIQUE et Miley fera probablement équipe pour jouer la chanson classique du groupe “Rien d’autre ne compte” pour célébrer la sortie du coffret de luxe remasterisé de METALLIQUEle cinquième album éponyme de – également connu sous le nom de “The Black Album” – attendu le 10 septembre via le propre du groupe Enregistrements noircis. Un ensemble compagnon intitulé “La liste noire de Metallica”, qui sera rempli de reprises de grands artistes du disque. Cyrus fait partie des 53 musiciens inclus dans l’ensemble de reprises, qui comprendra sa version de “Rien d’autre ne compte”, comportant également Elton John, violoncelliste Yo-yo maman, PIMENTS ROUGES PIQUANTS le batteur Chad Smith, collaborateur fréquent Andrew Watt et METALLIQUE bassiste Robert Trujillo.

Miley a interprété sa version de “Rien d’autre ne compte” à l’édition 2019 de UK’s Glastonbury Festival.

Cyrusl’interprétation en direct de la METALLIQUE classique est venu cinq mois après METALLIQUE le batteur Lars Ulrich a dit qu’il était « abasourdi » par son approche TEMPLE DU CHIEN‘s “Dites bonjour 2 paradis” au “Je suis l’autoroute : un hommage à Chris Cornell” concert au Forum de Los Angeles.

De retour en janvier 2019, Ulrich pris à son Instagram poster une photo de lui dans les coulisses avec Cyrus, accompagné du message : “Toujours stupéfait par votre version de niveau supérieur de ‘Dites bonjour 2 ciel’ pour Chris! Au-delà de l’inspiration.”



La semaine prochaine sur Howard Retrouvez-nous au Howard Stern Show la semaine prochaine sur #Howard100 sur SiriusXM et l’application SXM lorsque nous jouerons EN DIRECT avec Miley Cyrus ! Publié par Metallica le vendredi 3 septembre 2021

