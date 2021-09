Metallica se produira en live avec Miley Cyrus au Howard Stern Show

Metallica et Miley Cyrus se produiront en direct ensemble sur ‘The Howard Stern Show’ plus tard dans la journée (9 septembre) pour célébrer la réédition du 30e anniversaire de l’album noir.

Le groupe marquera le jalon avec la sortie commémorative de demain (10 septembre), qui comprend également The Metallica Blacklist : un album de reprises de morceaux de l’album d’août 1991 de Metallica.

Metallica sera l’invité virtuel du « Howard Stern Show » aujourd’hui, avec le groupe qui sera rejoint par Cyrus, qui a contribué une reprise de « Nothing Else Matters » à The Metallica Blacklist.

« Nous serons à Los Angeles avec Miley, tandis qu’Howard sera dans son studio new-yorkais, et entre les discussions, nous prendrons les guitares, monterons derrière la batterie et jouerons quelques chansons ! Metallica a déclaré dans un communiqué.

Les chaînes de médias sociaux du groupe ont en outre confirmé que Cyrus et Metallica se produiront en direct ensemble pendant leur créneau du Howard Stern Show.

‘The Howard Stern Show’ devrait être diffusé aujourd’hui à 12h HE/9h PT (16h heure britannique) sur sa chaîne exclusive SiriusXM, Howard 100.

“The Black Album” est l’un des disques les plus vendus et les plus acclamés par la critique de tous les temps. Sa sortie en 1991 a non seulement donné à Metallica son premier album n ° 1 dans pas moins de 10 pays, y compris une course de quatre semaines au n ° 1 aux États-Unis, sa série implacable de singles – “Enter Sandman”, “The Unforgiven”, “Nothing Else Matters”, “Wherever I May Roam” et “Sad But True” – ont alimenté l’ascension du groupe en tête d’affiche du stade, la radio et MTV dominant le statut de nom de famille.

La réception de l’album par la presse a été de la même manière, passant du top 10 du sondage des critiques nationaux Village Voice Pazz & Jop en 1991 à une présence constante dans les 500 plus grands albums de tous les temps de Rolling Stone. L’impact et la pertinence de l’album continuent de croître, comme le prouve un fait indiscutable : The Black Album reste incontesté comme l’album le plus vendu de l’histoire de Nielsen SoundScan, dépassant toutes les sorties dans tous les genres au cours des 30 dernières années.

Précommandez « L’album noir ».