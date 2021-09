Metallica se produira sur ‘Jimmy Kimmel Live!’ La semaine prochaine

METALLIQUE sera l’invité de l’épisode du vendredi 10 septembre de “Jimmy Kimmel en direct !”

Le groupe déclare: “Notre ami @jimmykimmel nous a invités à nouveau le 10 septembre pour célébrer la réédition de The Black Album. Cela fait presque 5 ans et nous sommes impatients de discuter avec lui et de jouer! Il peut y avoir quelques surprises aussi @JimmyKimmelLive est diffusé les soirs de semaine à 23h35/22h35 CT le abc.”

METALLIQUEapparition la plus récente de “Jimmy Kimmel en direct !” a eu lieu le 14 décembre 2016. À cette occasion, le groupe a joué six chansons sur la scène extérieure du spectacle devant une foule debout uniquement : “Atlas, lève-toi !”, “Pour qui sonne la cloche”, “Une”, “Marionnettiste”, “Mort terrifiante” et “Entre Sandman”. En plus de participer à l’émission, les membres de METALLIQUE a affronté un superfan dans un quiz sur le groupe, a discuté de son nouvel album “Câblé… pour s’autodétruire”, et comment leur logo de groupe emblématique a été créé.

La version remasterisée très attendue de METALLIQUELe Black Album de ‘s sera disponible dans plusieurs formats, y compris un coffret de luxe, un double vinyle LP et une édition augmentée de trois CD à partir du 10 septembre. The Black Album est l’un des disques les plus vendus et les plus acclamés par la critique de tous les temps. Sa sortie en 1991 a non seulement donné METALLIQUE son premier album n°1 dans pas moins de 10 pays, dont quatre semaines au n°1 aux États-Unis, sa série incessante de singles — “Entre Sandman”, “The Unforgiven”, “Rien d’autre ne compte”, “Où que je puisse déambuler” et “Triste mais vrai” – a alimenté l’ascension du groupe en tête d’affiche du stade, la radio et MTV dominant le statut de nom de famille. La réception de l’album par la presse a été de la même manière, se construisant au fil des ans à partir du top 10 du 1991 Village Voice Pazz & Jop sondage des critiques nationaux pour devenir une présence constante dans les goûts de Pierre roulante500 meilleurs albums de tous les temps. L’impact et la pertinence de l’album ne cessent de croître, comme le prouve un fait indiscutable : The Black Album reste incontesté en tant qu’album le plus vendu de l’histoire de Nielsen SoundScan, dépassant toutes les sorties dans tous les genres au cours des 30 dernières années.

“La liste noire de Metallica” offre de nouvelles dimensions du disque dont l’attraction gravitationnelle a d’abord attiré le grand public vers METALLIQUE – et donne un nouvel aperçu de l’attrait universel et intemporel qui l’a maintenu : l’influence écrasante de ces 12 chansons a eu sur les fans et les musiciens de tous bords. “La liste noire de Metallica”Les 53 titres de ‘s trouvent des auteurs-compositeurs-interprètes, des artistes country, des artistes électroniques et hip hop partageant leur amour de ces chansons aux côtés de punk rockers, de chouchous indie, d’icônes du rock, du métal, de la musique du monde et bien d’autres… et pour plus de 50 bonnes causes : Les bénéfices seront répartis également entre les organismes de bienfaisance choisis par l’artiste et METALLIQUE‘s Fondation Tout entre mes mains — créé en 2017 comme un moyen pour la METALLIQUE famille à redonner aux communautés qui ont soutenu le groupe.



Notre ami @jimmykimmel nous a invité à nouveau le 10 septembre pour fêter la réédition de The Black Album. Cela fait presque 5 ans et nous avons hâte de discuter avec lui et de jouer ! Il y aura peut-être aussi quelques surprises ! @JimmyKimmelLive est diffusé les soirs de semaine à 23 h 35 / 22 h 35 CT sur ABC. pic.twitter.com/ZwgVjaSRhA – Metallica (@Metallica) 3 septembre 2021

