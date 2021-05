Metallica semble taquiner la réédition de luxe du 30e anniversaire de “ l’album noir ”

METALLICA est apparemment en train de taquiner une version de luxe de l’album éponyme du groupe.

Plus tôt aujourd’hui, METALLICA a partagé une vidéo du groupe interprétant la chanson “Où que je puisse déambuler” lors d’un concert à San Diego en 1992. Il était accompagné de la légende “‘Et la route devient ma mariée …’ – San Diego 1992” avec les hashtags “#fbf”, “# BlackAlbum2021” et “#ComingThisFall”. le Facebook et Instagram les messages ont depuis été modifiés pour supprimer le hashtag “#ComingThisFall”, mais le hashtag se trouve toujours dans le Facebook l’historique des modifications de l’article.

De retour en 2017, METALLICA a annoncé qu’il préparait des versions remasterisées de luxe de son “…Et la justice pour tous” (1988) et «Metallica» (1991) et a contacté ses fans inconditionnels pour obtenir de l’aide pour obtenir du contenu pour les nouvelles éditions. “…Et la justice pour tous” a depuis été réédité pour son 30e anniversaire en 2018, et maintenant le LP éponyme, plus communément appelé «The Black Album», devrait recevoir le même traitement.

METALLICALe LP éponyme de 2014 est devenu le premier album à se vendre à 16 millions d’exemplaires depuis Nielsen SoundScan a commencé à suivre les ventes en 1991.

«Metallica» était déjà certifié 16 fois platine le 13 décembre 2012 par le RIAA (Association de l’industrie du disque d’Amérique) pour les envois de plus de 16 millions d’exemplaires aux États-Unis

L’album en 2009 a surpassé SHANIA TWAINrecord de 1997, “Venez ici”, en tant que CD le plus vendu du SoundScan ère.

L’album était la première de quatre collaborations avec le producteur Bob Rock, avec qui le groupe s’est heurté tout au long de l’enregistrement du disque.

METALLICA a interprété “l’album noir” dans son intégralité dans plusieurs festivals européens en 2012.



«Et la route devient ma fiancée…» – San Diego 1992 #fbf



# BlackAlbum2021? Publié par Metallica le mardi 23 mars 2021

