Metallica sort Chris Cornell Tribute Of Soundgarden Covers

Dans le cadre de leur Vinyl Club, Metallica ont annoncé la sortie d’un enregistrement live spécial de deux Jardin sonore chansons, en hommage à Chris Cornell, décédé en 2017.

Capturé lors de la performance du groupe au spectacle hommage I Am The Highway à Los Angeles en janvier 2019 – qui comprenait également The Melvins, Taylor Momsen, Foo Fighters, Josh Homme et plus encore – leurs versions de « All Your Lies » et « Head Injury » peuvent être commandées dès maintenant.

“Merci pour votre musc, merci pour les mots, pour vos pensées”, a déclaré le batteur Lars Ulrich du chanteur Soundgarden. “Merci pour les spectacles, merci pour les bons moments, pour vous être présenté, et merci, avec vos camarades de groupe, de nous avoir donné quelque chose qui nous a inspiré, excité, signifié quelque chose, nous a ému et non nous a seulement donné confiance dans les possibilités, mais nous a allumé le f__k.

« Quel honneur de vous avoir connu, d’avoir partagé la scène avec vous et créé des souvenirs de niveau supérieur, et finalement d’avoir été inclus dans la célébration de votre vie à LA, ce qui nous a permis de partager avec le monde à quel point votre la musique et votre génie étaient importants pour nous.

Plus tôt ce mois-ci, Metallica a partagé “Nothing Else Matters (Orchestra/Clean Guitar/Vocal Mix)”, extrait du 2CD « Rough & Alternate Mixes » inclus dans le coffret de luxe remasterisé de son cinquième album éponyme – également connu sous le nom de « The Black Album » – attendu le 10 septembre via le propre Blackened Recordings du groupe.

Également défini pour la libération est La liste noire de Metallica, qui célèbre l’influence durable de cette étape musicale avec l’un des projets les plus ambitieux jamais conçus par l’équipe de Metallica : plus de 50 artistes sans précédent couvrant un éventail incroyablement vaste de genres, générations, cultures, continents et plus encore, chacun apportant une interprétation unique de leur coupe préférée “Black Album”.

Visitez le Vinyl Club de Metallica pour commander leur hommage à Chris Cornell.