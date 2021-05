Metallica, Steve Vai, Paul Stanley et d’autres vendent des guitares pour récolter de l’argent pour Jason Becker

METALLICA, Steve Vai, Paul Stanley et Joe Satriani font partie des icônes du monde de la guitare qui ont fait don d’instruments et de guitares dédicacées pour aider le guitariste et le compositeur Jason Becker. Huit de ces instruments sont maintenant en vente dans la boutique officielle Jason Becker Reverb, les bénéfices allant directement à The Jason Becker Special Needs Trust.

Becker – le compositeur, musicien virtuose et ancien enfant prodige de la guitare – souffre de la SLA depuis plus de 30 ans, mais cela ne l’a pas empêché de créer de la musique. Son dernier album, “Cœurs triomphants”, est sorti en 2018, après Becker composé la musique via ordinateur en utilisant ses yeux et enrôlé de gros frappeurs comme Marty Friedman, Joe Bonamassa, Joe Satriani, Uli Jon Roth, Neal Schon, Jeff Loomis et Paul Gilbert pour jouer les parties.

Plus tôt cette année, lors d’une grave crise de santé, Beckerla famille, les amis et les fans de Becker, lançant les collectes de fonds en direct #ShredForJasonBecker sur Herman Li de FORCE DU DRAGONde Tic canal et rassembler toutes les guitares que vous pouvez maintenant trouver dans Beckerde Réverbération magasin.

La pierre angulaire de la collection est la guitare Triumphant Friends 2, l’une des BeckerLes guitares signature Kiesel Numbers, signées par une foule d’amis célèbres: Steve Vai, Tosin Abasi, Nili Brosh, Herman Li, Alex Lee, Albert Lee, Neal Schon, Sammy Hagar, Chris Broderick et METALLICAde James Hetfield, Kirk Hammett, Robert Trujillo et Lars Ulrich.

Mais ce n’est là que l’un des instruments phares à vendre.

Satriani a fait don et signé Flame, sa guitare signature Ibanez JS peinte sur mesure qu’il a jouée en 2004 “G3” visiter. EMBRASSERde Paul Stanley a fait don et signé un modèle signature d’Ibanez. Jeff Loomis, qui a joué sur “Cœurs triomphants”, a fait don d’un modèle de signature autographié de Jackson, avec des guitares supplémentaires provenant de Mark Tremonti, TRIVIUM, Nili Brosh, et Zoltan Bathory de PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).