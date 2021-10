Metallica va donner une nouvelle…

Metallica a une nouvelle aujourd’hui pour tout son public ! Ce oui vous ne vous y attendez pas ! Tu es prêt??? Nous reposons tous les détails ici dans Music News. La merveilleuse nouvelle que Metallica a pour vous est précisément qu’un des membres du groupe fête son anniversaire aujourd’hui. Nous sommes sûrs que si vous êtes un fan fidèle du groupe, vous saurez immédiatement à quel personnage et à quel artiste du groupe Metallica nous faisons référence. Nous parlons bien sûr de Robert Trujillo, membre du groupe Metallica qui fête son anniversaire en octobre ! Notre cher garçon fêté le 23 octobre mais 1964, Il est né en Californie, aux États-Unis mais Robert Trujillo est d’origine mexicaine. L’artiste talentueux et membre de Metallica est le bassiste actuel du groupe. Un fait curieux à propos du musicien est son nom complet. En fait, son nom est Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz, je sais, il est célèbre pour son talent et pour ce nom géant !!!!! Le membre de Metallica avant d’être le bassiste du groupe, a participé avec d’autres groupes et groupes tels que Jerry Cantrell, Ozzy Osbourn, entre autres. Il rejoint le groupe Metallica pour remplacer Jason Newsted. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire et nous sommes sûrs que les succès continueront !!! ❤️

