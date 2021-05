‘Metalocalypse’ Original Movie Greenlit par Adult Swim

Natation adulte a annoncé aujourd’hui qu’il produirait un nouveau film original basé sur la série originale à succès “Metalocalypse”. Le film sera diffusé dans le monde entier sur Blu-ray / DVD et sur la vidéo transactionnelle numérique à la demande (TVOD) et la vente électronique (EST) pour une fenêtre exclusive de 90 jours, suivie de premières sur HBO Max et Natation adulte.

“Tirer parti de la puissance de WarnerMedia nous permet de proposer un contenu original à nos fans incroyablement dévoués et non timides, tout en donnant à nos talentueux créateurs de séries l’occasion de raconter des histoires de manière nouvelle et intéressante », a déclaré Michael Ouweleen, président de Natation adulte.

“Metalocalypse” a été l’une des premières productions originales à être diffusée sur Natation adulte. “Metalocalypse” diffusé pour la première fois sur Natation adulte en 2003 et a duré quatre saisons, se terminant par la spéciale d’une demi-heure “The Doomstar Requeim” en 2013. Au cours de sa course, le créateur de la série Brendan Small a également produit quatre albums du groupe fictif de l’émission DETHKLOK, qui ont vendu un million d’équivalents d’albums. “Le Dethalbum” est sorti en septembre 2007 et a fait ses débuts au 21e rang du classement Billboard 200.

“Metalocalypse” synopsis du film: “Le tribunal avide de pouvoir dévoile son ‘Falconback Project’ secret et mortel alors que le monde grandit dans un chaos assiégé et que la menaçante Doomstar brise l’atmosphère terrestre tandis que la dissidence mystérieuse et tordue d’un membre du groupe menace l’avenir de DETHKLOK. Reprenant directement après le sauvetage héroïque de Toki Wartooth: Can DETHKLOK choisir entre leur ego et le plus grand bien du monde pour se lancer dans un gant de dangers qui mettra à l’épreuve leur âme et enfin écrire la chanson qui sera leur salut? “

Le nouveau film est créé par Petit et Tommy Blancha. La bande originale du film sortira le Musique de WaterTower.

Natation adulte, lancé en 2001, est WarnerMediaMarque n ° 1 des jeunes adultes proposant des séries animées et live-action originales et acquises. Diffusion nocturne de 20 h 00 à 6 h 00 (HE / PT) sur son canal linéaire, et également disponible via HBO Max, Natation adulte est le réseau n ° 1 du câble de base avec des personnes de 18 à 34 ans et de 18 à 49 ans, et est vu dans 94 millions de foyers américains, atteignant plus de 40 millions de téléspectateurs via HBO Max.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).