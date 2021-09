Metamask dépasse les 10 millions d’utilisateurs actifs mensuels, en hausse de 1 800 % en 12 mois

Mardi, le portefeuille de devises numériques non dépositaire Metamask a annoncé que la plate-forme avait dépassé les 10 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU). Jusqu’à présent cette année, Metamask a connu une croissance par 19 depuis juillet 2020, les MAU ayant augmenté de 1 800 % en 12 mois.

Metamask atteint plus de 10 millions d’utilisateurs actifs par mois

Il ne fait aucun doute que Metamask est un portefeuille blockchain Ethereum populaire qui prend également en charge des technologies telles que Polygon, Optimism et Arbitrum. Le portefeuille a été créé par la société de logiciels blockchain Consensys en 2016 et un grand nombre d’applications financières décentralisées (defi) prennent en charge Metamask.

Dans une annonce de mardi, Metamask a déclaré qu’en juillet 2020, la plate-forme comptait 545 080 MAU et qu’en avril 2021, Metamask comptait 3 millions de MAU. Aujourd’hui, Metamask compte 10 354 279 MAU et a augmenté de 1 800 % depuis juillet 2020.

Dans l’annonce, Metamask a décrit certains des facteurs qui ont conduit à une croissance exponentielle de la MAU des logiciels. D’une part, Metamask est considéré comme le « principal moyen » pour les utilisateurs de défi mondiaux d’interagir avec 17 000 domaines Web3 uniques. Metamask est également utilisé pour accéder au phénomène croissant des actifs de jetons non fongibles (NFT) qui ont balayé le monde.

Deux autres choses ont accéléré la croissance de Metamask et l’une d’entre elles était la fonction d’échange de jetons. Parallèlement, le logiciel mobile Metamask a donné un coup de pouce supplémentaire au portefeuille blockchain en septembre 2020. Détails de l’annonce de croissance de Metamask :

Le lancement de la version mobile en septembre 2020 a joué un rôle crucial pour attirer rapidement de nouveaux utilisateurs de marchés mondiaux tels que les Philippines, le Vietnam, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Thaïlande et le Brésil.

Top 15 des régions géographiques à Metamask, célébration avec Decentraland

Metamask indique qu’en août 2021, les 15 principaux pays de logiciels comprennent : les Philippines, les États-Unis, le Vietnam, le Royaume-Uni, la Chine, l’Inde, la Russie, le Brésil, l’Indonésie, la Thaïlande, la Turquie, l’Allemagne, la France, le Canada et l’Espagne. . . Metamask est enthousiasmé par la croissance et s’associera à Decentraland le 2 septembre 2021 pour célébrer cette étape importante.

” Metamask a défini un nouveau type de portefeuille de crypto-monnaie, où les utilisateurs interagissent non seulement avec des devises, mais aussi avec des applications décentralisées, et nous rendons constamment ces nouveaux types d’applications plus sécurisés et accessibles à un public plus large. ” Dan Finlay, co of Metamask – a conclu le fondateur. “Nous permettons aux utilisateurs d’explorer de nouvelles façons d’établir la confiance sur Internet”, a-t-il ajouté.

Que pensez-vous de la croissance du MAU de Metamask ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/metamask-surpasses-10-million-monthly-active-users-climbing-1800-in-12-months/