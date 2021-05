MetaMask redouble d’efforts pour assurer la sécurité en plus de l’évolutivité, déclare le PDG au milieu d’une nouvelle alerte de phishing

MetaMask

MetaMask redouble d’efforts pour aborder la sécurité en plus de l’évolutivité, déclare le PDG au milieu d’une nouvelle alerte de phishing

Le portefeuille crypto populaire connaît une croissance significative au milieu du marché haussier en cours grâce aux NFT de «très grands événements culturels» et à l’émergence de chaînes latérales et de réseaux de couche deux.

Le portefeuille cryptographique populaire MetaMask alerte ses utilisateurs d’une attaque de phishing qui circule actuellement sur le marché.

Lundi, MetaMask a signalé qu’un nouveau type de robot de phishing devenait actif. Il provient d’un compte qui a l’air «normal» mais qui compte peu de followers.

Le faux compte suggère ensuite aux gens de remplir un formulaire d’assistance sur un site majeur comme Google Sheets, ce qui est difficile à bloquer et à demander votre phase de récupération secrète, qui ne devrait jamais être partagée avec personne.

«Un moyen simple et facile d’éviter ce type d’attaque de phishing est de demander UNIQUEMENT de l’aide à l’intérieur de l’application pour laquelle vous souhaitez obtenir de l’aide», explique MetaMask. Le portefeuille crypto indique en outre qu’il dirige toujours les utilisateurs vers son domaine.

La sécurité est en fait l’un des plus gros problèmes à court terme en plus de l’évolutivité. Ce dernier vise à rendre plus facile et plus facile l’utilisation des chaînes compatibles Ethereum et des solutions de couche 2 que MetaMask traite actuellement. Le co-fondateur de MetaMask, Dan Finlay; dans une interview avec Laura Shin sur son podcast «Non confirmé», a déclaré:

«Nous redoublons et redoublons vraiment d’efforts pour améliorer notre formation à l’intégration, améliorer la formation intégrée aux applications, en essayant simplement de protéger les utilisateurs des pêcheurs autant que possible.»

MetaMask a fait de nombreuses recherches différentes sur les moyens de changer le portefeuille et d’améliorer l’éducation, poursuivant son projet d’extensibilité, qui va leur permettre d’intégrer de plus en plus de types de comptes tels que les comptes de type multifactoriel qui permettront aux utilisateurs de se verrouiller. leurs comptes, encore plus, a déclaré Finlay.

C’est un moment critique pour qu’Internet commence à grandir sur la façon dont les gens découvrent les informations, et c’est l’un des grands combats que MetaMask mène ce trimestre, a-t-il ajouté.

Récemment, comme nous l’avons signalé, MetaMask a atteint le cap des cinq millions d’utilisateurs mensuels actifs, ce qui représente une croissance de 5 fois en seulement six mois après avoir atteint 1 million d’utilisateurs actifs juste en octobre pendant le marché haussier en cours.

Cette base d’utilisateurs est très diversifiée à la fois selon les cas d’utilisation et les données démographiques, a déclaré Finlay, ajoutant que la croissance continue était la combinaison de quelques facteurs tous réunis, y compris les jetons non fongibles (NFT), un «très grand événement culturel» qui a amené chez beaucoup de gens.

Les NFT étaient un cas d’utilisation assez simple, engageant et amusant, a déclaré Finlay.

Dans le même temps, nous voyons la montée et l’émergence de nombreuses chaînes de blocs, chaînes latérales et réseaux de couche deux compatibles Ethereum, ce qui augmente vraiment l’évolutivité de l’ensemble de la plate-forme, a-t-il déclaré.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.