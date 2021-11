MetaMask s’intègre à Bitfinex Pay dans un contexte de demande croissante de paiements électroniques en crypto-monnaie

Le processeur de paiement crypté « Bitfinex Pay » a été intégré à MetaMask, le portefeuille de navigateur populaire. Ce qui pourrait ouvrir une porte à des millions de nouveaux utilisateurs du marché des crypto-monnaies.

Cette intégration, qui a officiellement commencé vendredi, fournira aux 10 millions d’utilisateurs actifs de MetaMask un accès complet à Bitfinex Pay. En se connectant à leur portefeuille, les utilisateurs de MetaMask auront la possibilité d’envoyer et de recevoir des paiements en crypto-monnaie via le processeur de paiement en crypto Bitfinex Pay.

Bitfinex Pay est un processeur de paiement crypté qui permet aux entreprises ou aux commerçants de recevoir des paiements en crypto-monnaies pour des produits vendus ou des services fournis. Source : Bitfinex

De plus, les commerçants qui souhaitent accepter les paiements via Bitfinex Pay devront d’abord créer un compte et vérifier leur identité auprès de Bitfinex. Une fois les données confirmées, les commerçants peuvent commencer à intégrer l’outil Bitfinex Pay à leurs magasins sur le Web.

Le CTO de Bitfinex Pay, Paolo Ardoino, a décrit le portefeuille MetaMask comme un « outil omniprésent dans l’espace des jetons numériques ». En témoignent le grand nombre d’utilisateurs de logiciels et l’entrée massive de millions de nouveaux utilisateurs dans la finance décentralisée, ou DeFi.

MetaMask a joué un rôle clé pour attirer de nouveaux utilisateurs sur le marché des crypto-monnaies. En octobre, MetaMask s’est associé à trois investisseurs institutionnels en crypto-monnaie BitGo, Qredo et Cactus Custody.

En outre, la demande de processeurs de paiement crypto devrait augmenter à mesure que les actifs numériques deviennent plus courants et sont adoptés par un plus grand nombre de secteurs de l’économie.

Le logiciel MetaMask est un module complémentaire de navigateur Web et est également dans un format d’application pour un smartphone, ce logiciel agit comme un portefeuille de crypto-monnaie. MetaMask nous permet de créer un portefeuille pour les jetons basés sur Ethereum et ERC-20. De plus, il vous permet de vous connecter à différentes dApps et vous permet également d’accéder à d’autres Blockchains sélectionnées et compatibles.

Il convient de noter qu’actuellement MetaMask, en plus de se connecter à la Blockchain Ethereum, peut également être connecté à d’autres Blockchains. Par exemple, il offre la possibilité de se connecter à la « Binance Smart Chain » cela permet un accès décentralisé à différentes Blockchains dans le même service.

Le principal avantage de MetaMask est qu’il s’agit d’une extension de navigateur très simple à installer. Il peut être localisé sans inconvénient ni difficulté, dans le magasin d’extensions du navigateur Google Chrome.

En plus d’être disponible pour le navigateur Google Chrome. Il est également disponible pour les navigateurs basés sur Chromium.

Chromium est le code source du navigateur Google Chrome. Ce code source est également utilisé dans les navigateurs Microsoft Edge, Opera et Brave. Ce dernier navigateur « Brave » offre un degré élevé de sécurité et de confidentialité pour les transactions de crypto-monnaie.

De plus, la sécurité de MetaMask est très élevée. Toutes les données sont générées sur l’ordinateur de l’utilisateur (soit sur un ordinateur, soit sur un smartphone). De plus, une fois les identifiants d’accès créés, si nous ne les stockons pas, ils sont supprimés. Cela indique que l’accès ne peut pas être récupéré en cas de perte de données de récupération.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport