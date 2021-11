Metamask, utilisateurs de portefeuille fantôme ciblés par une escroquerie par hameçonnage cryptographique : rapport

Selon un rapport de Check Point Research (CPR), les utilisateurs des portefeuilles crypto Metamask et Phantom, ainsi que de la plate-forme d’échange de crypto Pancake, ont été la cible d’une escroquerie par phishing crypto impliquant au moins un demi-million de dollars de vol.

Le CPR a déclaré qu’au cours des derniers jours, il y a eu de « plusieurs événements » au cours desquels des centaines d’utilisateurs de portefeuilles cryptographiques se sont fait voler leurs fonds en essayant de télécharger et d’installer des portefeuilles bien connus, ou de changer leurs devises sur des plateformes d’échange de crypto-monnaies telles que PancakeSwap ou Uniswap. Les campagnes d’escroquerie utilisaient des publicités sur les moteurs de recherche pour cibler les utilisateurs de portefeuilles cryptographiques. Ils ont ensuite utilisé de fausses URL et sites Web pour permettre aux escrocs de voler les mots de passe des portefeuilles et d’accéder aux fonds cryptographiques détenus dans les portefeuilles, a déclaré CPR. Le rapport donne un exemple de la façon dont un attaquant utilise une campagne publicitaire Google pour voler la clé privée de l’utilisateur et accéder à son portefeuille MetaMask. en leur donnant une phrase qui leur permet de voler les fonds lors du transfert. Le CPR a conseillé aux utilisateurs du portefeuille crypto de « s’abstenir de cliquer sur les publicités et d’utiliser uniquement des URL directes et connues ».

