Metamining utilise une solution de refroidissement innovante pour rendre les fermes minières Bitcoin viables au Moyen-Orient

Metamining est une opération de minage de Bitcoin qui s’étend sur plus de 30 000 machines sécurisant le réseau et collectant des récompenses de bloc BTC. L’exploitation réside dans tout le Moyen-Orient, bénéficiant d’une électricité abordable. Cependant, ces unités ne nécessitent pas de climatisation mais sont maintenues au frais grâce à un système de « rideau d’eau » qui est six fois plus économe en énergie.

La société a annoncé qu’elle était devenue l’une des opérations minières de Bitcoin les plus rentables au monde. combinés aux tarifs d’électricité abordables du Moyen-Orient et à un nouveau partenariat pour financer le développement et l’aide à la structuration des introductions en bourse, ouvrent la voie à des choses encore meilleures à l’avenir.

Une exploitation de cette envergure nécessite des opportunités d’expansion future et une maintenance solide. La fondatrice et ingénieure de Metamining, Sarah Sacrispeyre, a trouvé une solution pour rendre cela possible. Grâce à une approche modulaire, elle est en mesure de réduire les coûts et d’améliorer la maintenance et l’efficacité globales des opérations actuelles tout en permettant une expansion future.

Sarah Sacrispeyre a créé Metamining avec son mari, un Business Angel qui a déjà vendu avec succès son activité d’assurance.

Metamining s’est récemment associé à Ariane Capital pour financer son développement actuel et futur. De plus, Ariane Capital offrira un soutien pour aider Metamining à structurer sa prochaine introduction en bourse (IPO). L’introduction en bourse attirera davantage l’attention sur l’espace de la crypto-monnaie et mettra en évidence la nature écoénergétique d’une opération minière dans un pays au climat chaud. Chaque année, deux des douze mois posent un défi en raison de l’augmentation de l’humidité.

Toute l’infrastructure initiale de MetaMining a été financée par l’équipe mari et femme elle-même, ce qui leur permet de suivre de près l’opération et de se développer au fil du temps. Aujourd’hui, ils gèrent plusieurs fermes minières dans la région, attirant des milliers de BTC chaque mois. L’utilisation des conteneurs Algeco pour mettre le matériel en ligne le plus rapidement possible reste un aspect crucial, car la mise en place de bâtiments traditionnels prend des mois. Grâce à ces conteneurs, l’exploitation minière peut commencer en quelques jours seulement.

L’utilisation de rideaux d’eau rend les opérations de MetaMining incroyablement économes en énergie. Essentiellement, toute l’électricité va au matériel en ligne et au hachage par opposition aux systèmes de refroidissement, permettant aux opérations de se développer davantage dans un avenir prévisible. Le matériel est alimenté par des ASIC Bitmain.

La société exploite uniquement le bitcoin et le Bitcoin Cash, car la rentabilité de l’exploitation minière a tendance à favoriser l’un par rapport à l’autre. Cependant, les deux écosystèmes utilisent le même algorithme, permettant une commutation pratique entre les chaînes et les piscines lorsque le besoin s’en fait sentir.

À propos du métaminage

La métamine est l’exploitation minière la plus verte et la plus écologique au monde. La société est basée à Dubaï et se compose de plus de 30 000 machines alimentées par Bitmain.

