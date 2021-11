MetaSoccer lève 2 millions d’euros pour lancer le premier jeu de football dans le Metaverse

L’opération est soutenue par des fonds internationaux tels que Play Ventures, Defiance Capital, Parafi Capital, DAO Maker, Kyros Ventures, Metrix Capital et Peech Capital. Le conseil consultatif est composé des Youtubeurs Willy Rex, Reven et Kmanus88. Le projet a déjà émis 72 millions de son token (MSU) en vente privée et 18 millions en vente publique. L’objectif de la société est d’élever les ligues professionnelles de MetaSoccer au rang des ligues de football d’aujourd’hui. Avec cette ronde de financement, les fondateurs embaucheront de nouveaux postes pour développer le jeu vidéo et investir dans des activités de marketing.

Inspiré par des projets comme Axie Infinity, qui a récemment atteint une capitalisation boursière de 9 milliards de dollars selon Coingecko, jouer pour gagner est l’un des secteurs qui parvient à lever le plus d’argent dans le monde de la blockchain. En Espagne, le studio de jeux vidéo Champions Games présente le premier jeu de football métavers, MetaSoccer, basé sur la technologie blockchain, un projet NFT game-to-win.

Pour poursuivre sa croissance, la société vient de lever 2 millions d’euros lors d’un récent tour de table soutenu par le fonds d’investissement Play Ventures. Il bénéficie des conseils de sociétés spécialisées dans le secteur telles que Ath21 et Polygon et, en plus, de prestigieux fonds internationaux tels que Play Ventures, Defiance Capital, Parafi Capital, DAO Maker, Kyros Ventures et Metrix Capital sont entrés. Defiance Capital et Parafi Capital sont deux des plus grands fonds spécialisés en cryptographie au monde.

MetaSoccer s’adresse à la fois aux joueurs qui jouent pour gagner et aux fans de football pour entrer dans le nouveau métavers, un terme pour désigner le monde virtuel parallèle au monde réel dans lequel vous interagissez avec d’autres utilisateurs via des appareils numériques. Le but ultime de la startup espagnole, comme l’explique son co-fondateur et COO, Patxi Barrios

« Cela crée une nouvelle génération de joueurs et de clubs de football natifs numériques, qui, dans les années à venir, atteindront des taux d’audience similaires à ceux des ligues de football professionnelles. Bref, nous aspirons à ce que le prochain Messi naisse dans le métavers et joue sur une plateforme comme la nôtre ».

La première étape consiste à affecter les financements obtenus au double objectif que l’entreprise s’est fixé pour 2022 : d’une part, développer et faire fonctionner le jeu vidéo avec l’embauche de nouveaux profils spécialisés dans le développement des technologies Golang et la programmation onchain en Solidez. D’autre part, les actions marketing seront renforcées pour donner plus de visibilité au projet. Cela inclura des conseillers sur le football et le contenu numérique.

Le projet bénéficie du soutien de streamers et de Youtubers tels que Willy Rex, Reven et Kmanus88, qui comptent des millions de followers. Selon Kmanus 88 lui-même,

« MetaSoccer a trois points clés pour être la prochaine étape dans le monde des jeux blockchain : c’est le premier métavers du football avec des caractéristiques uniques, il a un nouveau modèle économique basé sur la courbe de liaison des jetons qui apporte de la stabilité au jeton et en tant que étude nous avons plus de 6 ans d’expérience dans le développement de jeux vidéo ».

Trois secteurs pour un total de 400 milliards de dollars

MetaSoccer fait partie d’un nouveau secteur en plein essor, combinant la technologie blockchain, la finance décentralisée, les paris sportifs et le football.

L’audience potentielle de MetaSoccer atteint 40% des habitants de la planète. C’est parce que 3,1 milliards de personnes jouent à des jeux vidéo. De plus, 3,5 milliards de personnes sont fans de football dans plus de 200 pays. De plus, 1,6 milliard de personnes parient sur le sport.

Cela fait partie du secteur de la blockchain et des technologies NFT, qui est un autre marché encore balbutiant. Du coup, MetaSoccer cible trois secteurs avec un chiffre d’affaires de 400 milliards de dollars.

Un univers basé sur le token MetaSoccer : acheter et vendre des actifs dans le métaverse

Les utilisateurs de MetaSoccer possèdent leurs actifs sur la plate-forme de jeu (équipes, stades, joueurs, etc.) et les transactions sont effectuées avec le jeton MetaSoccer Universe (MSU).

Ils ont la capacité de créer et de diriger leurs propres équipes et de générer des revenus tout en jouant. C’est très similaire aux vrais clubs car l’utilisateur peut générer des revenus grâce à ses actifs, en louant ses stades ou en vendant des joueurs. Un autre moyen pour l’utilisateur de collecter des fonds est de parrainer son club.

De plus, les entraîneurs peuvent également entraîner leurs joueurs à s’améliorer, en essayant d’atteindre leurs performances maximales. Dans le même temps, les joueurs vieillissent et finissent par prendre leur retraite.

Jusqu’à présent, MetaSoccer a vendu 72 millions de MSU dans une prévente privée et 18 millions dans une prévente publique. La vente publique de votre token aura lieu le 7 décembre via la plateforme DAO Maker. De plus, la vente directe de NFT aura lieu le 25 décembre sur la place de marché MetaSoccer.

À propos de MetaSoccer

Le métasoccer est un univers alternatif du football gagnant-joueur développé principalement dans blockchain . Le jeu vidéo est né avec l’intention d’être le point de départ d’un nouveau paradigme dans l’écosystème du football, décentralisé et dont il participe activement à bien des égards. Cet univers est une combinaison de marchés de 3 milliards de dollars à impact mondial : jeux vidéo, football et paris sportifs, le tout fusionné par les technologies blockchain et NFT. Metassoccer fait partie d’une nouvelle génération de jeux vidéo dans lesquels les utilisateurs peuvent gagner des crypto-monnaies grâce à leurs contributions à l’écosystème.

Plus d’informations sur : https://metasoccer.com