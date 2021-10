Métaux et mines : aperçu du deuxième trimestre — La dynamique des bénéfices devrait s’essouffler

Dans le cas des sociétés minières, nous nous attendons à ce que les performances restent relativement ternes en raison de la baisse des volumes.

Après une course scintillante et torride pour le secteur dans son ensemble, la croissance des bénéfices devrait ralentir. Points clés : (i) Coûts des matières premières plus élevés pour impacter la rentabilité ; (ii) Une demande intérieure atone impactant les volumes de fer ; (iii) Prix LME robustes pour aider les entreprises non ferreuses. À l’avenir, nous nous attendons à un rebond des bénéfices tirés par : (i) des signes de reprise de la demande intérieure ; et ii) les prix sous-jacents des produits de base atteignent un plancher. Par conséquent, le S2FY22 devrait être bien meilleur, ce qui conduira à des hausses consensuelles des bénéfices pour la plupart des entreprises. Nous restons positifs sur le secteur avec Tata Steel, Vedanta et JSPL — ‘BUY’ on all— comme nos principaux choix.

La dynamique des bénéfices rencontre les vents contraires sur les coûts : après une course glorieuse depuis le T3FY21, nous voyons la dynamique des bénéfices ralentir en raison : (i) de la hausse du charbon à coke (en hausse de 25-30 $/t qoq) et des prix des consommables ; (ii) une demande intérieure atone conduisant à une plus grande dépendance à l’égard des exportations, affectant la réalisation ; et (iii) des prix de l’acier stables ou inférieurs (en particulier pour les longs). Cela dit, nous nous attendons à ce que les entreprises non ferreuses bénéficient d’un prix plus élevé de l’Al LME, en hausse de 10 % en glissement trimestriel. Dans le cas des sociétés minières, nous nous attendons à ce que les performances restent relativement ternes en raison de la baisse des volumes. Parmi les valeurs moyennes, nous attendons un Ebitda record pour Jindal Stainless (JSL).

Entreprises ciblées : contrairement aux trois trimestres précédents, nous nous attendons à ce que la performance des entreprises varie. Nous nous attendons à ce que les sociétés suivantes se démarquent : (i) l’Ebitda de Tata Steel au record de Rs 198 milliards ; (ii) L’Ebitda de SAIL devrait atteindre 72 milliards de roupies ; (iii) JSL enregistrera un Ebitda de Rs 6,2 milliards. Cependant, nous nous attendons à ce que l’Ebitda de NMDC baisse de 36% en glissement trimestriel.

Outlook : une pause salutaire

Malgré un ralentissement apparent de la dynamique des bénéfices, nous restons positifs car :

(i) la demande intérieure d’acier montre des signes de reprise ; (ii) les prix sur le marché secondaire (ferreux) sont en hausse ; et (iii) les prix des non-ferreux restent robustes (le prix actuel de l’Al LME est en hausse de 10 % en glissement trimestriel par rapport à la moyenne du T2FY22). Cependant, nous devons faire attention aux prix du charbon à coke, car cela pourrait entraîner une augmentation des coûts de 8 000 à 10 000 / t en moyenne pour les acteurs ferreux au T3FY22.

Sur le plan macro, nous prévoyons des réductions de production en raison de la décarbonisation et des pénuries d’électricité en Chine, entraînant un maintien des prix structurellement plus élevés. En outre, les réductions de production devraient compenser dans une large mesure le marasme actuel de la demande. Nous maintenons une position positive sur le secteur avec Tata Steel, JSPL, Vedanta et Jindal Stainless comme choix préférés.

