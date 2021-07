Métaux et mines : aperçu Q1FY22 – Un autre trimestre à succès en perspective

Les émissions augmentent d’une cheminée d’une usine de Tata Steel Ltd. à Jamshedpur, dans le Jharkhand, en Inde, le lundi 11 février 2019. Tata Steel se concentre sur l’Inde, où une initiative gouvernementale sur les infrastructures soutient la demande. Des plans sont en cours pour doubler la capacité en cinq ans grâce à l’agrandissement des usines existantes et à l’acquisition d’usines nationales endettées. Photographe : Anindito Mukherjee/Bloomberg

Malgré les perturbations liées à Covid-19, le premier trimestre de l’exercice 22 devrait être un trimestre record pour la plupart des entreprises de notre couverture. Points clés : (i) Une baisse des volumes en glissement trimestriel probable pour la plupart des entreprises ; (ii) les sociétés ferreuses (orientées vers les appartements) s’en tireront probablement mieux ; (iii) réduction de la dette probable ; (iv) la hausse du coût du minerai de fer et des dérivés bruts pèse sur la performance.

Pour presque toutes les entreprises, nous nous attendons à ce que les marges se maintiennent ou dépassent les niveaux records du T4FY21. Nous maintenons Tata Steel (TP : Rs 1 300), Hindalco (TP : Rs 475) et Jindal Stainless (TP : Rs 140) comme nos choix préférés.

Un autre trimestre glorieux… : Points clés : (i) Les sociétés ferreuses orientées Flats telles que Tata Steel et JSW Steel pour dégager des marges record grâce à une hausse de réalisation à la fois des exportations et des volumes nationaux ; (ii) des filiales à l’étranger de Tata Steel et JSW Steel pour offrir une surperformance massive en raison d’une réalisation plus élevée ; (iii) L’Ebitda de la division Al dans les sociétés non ferreuses afficherait une bonne amélioration principalement en raison de la hausse du prix LME ; (iv) les volumes de sociétés non ferreuses doivent également être maîtrisés en raison des perturbations liées à Covid-19. Nous voyons une possibilité de désendettement substantiel dans les entreprises sidérurgiques, en particulier Tata Steel et SAIL.

… mais des volumes plus faibles et un coût de pesée plus élevé : le deuxième trimestre de l’exercice 21 aurait été bien meilleur, mais pour des coûts plus élevés et des volumes plus faibles. Le volume de production/ventes des entreprises ferreuses est susceptible d’être affecté par le détournement de l’oxygène industriel à des fins médicales et les blocages sporadiques dus au Covid-19. En conséquence, nous nous attendons à ce que les volumes de vente des sociétés ferreuses baissent de 10 % en moyenne en glissement trimestriel. Pour les sociétés non ferreuses également, le volume devrait être en baisse d’environ 14 % en glissement trimestriel en moyenne.

Perspectives : Nous nous attendons à ce que le premier trimestre de l’exercice 22 marque un trimestre consécutif de superproduction. Les avantages d’une réalisation plus élevée sont susceptibles de compenser l’impact négatif des coûts plus élevés dans la plupart des entreprises.

