Métaux précieux : vous pouvez désormais investir dans des ETF argent

Afin de permettre aux particuliers d’investir dans des fonds négociés en bourse (ETF) en argent, le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a publié les normes de fonctionnement après avoir modifié la réglementation des fonds communs de placement pour disposer d’un mécanisme pour les ETF en argent. Les sociétés de gestion d’actifs (SGA) peuvent désormais lancer des ETF sur l’argent pour offrir aux investisseurs la possibilité d’investir dans une nouvelle matière première.

En Inde, les investisseurs investissent dans l’argent via des lingots d’argent, des pièces d’argent et des bijoux en argent et certains via des contrats à terme sur l’argent. Comme pour les ETF sur l’or, pour les ETF sur l’argent, les maisons de fonds devront investir au moins 95 % de l’actif net dans l’argent et les instruments liés à l’argent. Les Exchange Traded Commodity Derivatives (ETCD) ayant de l’argent comme sous-jacent seront considérés comme des instruments liés à l’argent.

L’objectif d’investissement sera de générer des rendements en ligne avec la performance de l’argent physique aux prix nationaux, sous réserve d’erreur de suivi. Le régulateur des marchés a souligné que l’argent physique doit être constitué de barres standard de 30 kg avec une finesse de 999 parties pour mille (ou une pureté de 99,9%) confirmant les normes de bonne livraison de la London Bullion Market Association (LBMA). La VL des ETF Argent sera publiée quotidiennement sur le site Internet de l’AMC et les VNI indicatives des ETF Argent seront divulguées sur les plateformes boursières, où les parts de ces ETF sont cotées.

Les FNB sur l’argent seront comparés au prix de l’argent sur la base du cours au comptant quotidien de la LBMA Silver. En ce qui concerne la liquidité, les parts d’ETF argent seront cotées en bourse et les AMC nommeront des participants/teneurs de marché autorisés pour assurer la liquidité des parts d’ETF argent sur le marché secondaire.

Le régulateur a souligné que l’erreur de suivi – l’écart type annualisé de la différence de rendements quotidiens entre l’argent physique et la valeur liquidative de l’ETF sur l’argent sur la base des données de roulement d’un an – ne devrait pas dépasser 2% et doit être divulguée tous les mois. sur le site Internet de l’AMC. Le contrôle physique de l’argent sous-jacent aux parts d’ETF argent sera effectué par le commissaire aux comptes du FCP et en rendra compte aux fiduciaires tous les six mois.

Ce que cela signifie pour les investisseurs

Alors que l’introduction de l’ETF sur l’argent élargira les options disponibles pour investir dans les matières premières via les bourses, les investisseurs doivent noter que les prix de l’argent peuvent être volatils. Cependant, en investissant dans des ETF en argent, les investisseurs n’auront pas à s’inquiéter de sa pureté ou de son vol, car l’actif sous-jacent sera géré par des gestionnaires de coffres.

Chintan Haria, responsable des produits et de la stratégie, ICICI Prudential AMC, déclare que les gens investissent physiquement dans l’or et l’argent, car ils sont considérés comme une réserve de valeur. « Avec la financiarisation croissante, l’ETF argent sera un outil de plus avec l’ETF or grâce auquel les investisseurs pourront participer de manière significative aux marchés des matières premières. Étant donné que l’argent est de nature volumineuse et donc difficile à stocker, nous pensons que la forme ETF sera l’un des moyens préférés pour les investisseurs de s’exposer à l’argent sous forme d’investissement financier », a-t-il déclaré.

Priti Rathi Gupta, fondateur de LXME, déclare qu’avec l’introduction de normes pour les ETF sur l’argent, les investisseurs pourront investir dans l’argent de manière plus liquide par rapport aux méthodes traditionnelles. Cela peut aider à diversifier le portefeuille car l’argent a été un métal précieux, après l’or, pour retenir les yeux des investisseurs. « Il y a maintenant une uniformité dans ces spécifications de produits. Cela rend l’investissement dans l’argent plus facile, accessible et transparent pour les investisseurs, qui bénéficieront d’une gestion de fonds professionnelle », dit-elle.

Ainsi, les investisseurs qui souhaitent diversifier leur portefeuille d’investissement peuvent investir dans des ETF sur l’argent ainsi que dans des ETF sur l’or et bénéficier d’une efficacité de prix.

