métavers, décentralisation, propriété, opportunités de revenus et plus

Alors que la technologie blockchain tisse des fils d’or dans de nouveaux cas d’utilisation passionnants, des solutions prometteuses telles que les crypto-monnaies, NFT et DeFi attirent de plus en plus l’attention, s’affirmant comme des contributeurs majeurs à la croissance globale de l’écosystème. Au milieu de ce marché en pleine croissance, le jeu blockchain est un autre secteur prometteur qui a prouvé son potentiel.

Parce que les jeux blockchain facilitent le modèle play-to-win (P2E), il y a eu une augmentation de la demande pour de tels jeux, en partie due aux crises économiques dues à la pandémie de Covid-19. Selon les données du BGA Blockchain Game Report, plus de 840 000 utilisateurs uniques ont rejoint au moins un des jeux disponibles pour jouer pour gagner, augmentant l’utilisation globale de 121% en termes de portefeuilles uniques et actifs entre juin et juillet 2021.

Les premiers jours

Les premiers succès des jeux de blockchain tels que Huntercoin, Crypto Kitties et Axie Infinity, entre autres, ont apporté un changement de paradigme dans le fonctionnement des propriétés des actifs dans le jeu via les NFT, les jetons natifs et les marchés d’actifs virtuels, ouvrant la voie à un complètement. monde global décentralisé. économie du jeu.

Par exemple, l’une des plus anciennes sociétés sur la scène des jeux de blockchain, XAYA, est impliquée dans le développement de blockchain depuis 2013. La société est créditée du lancement du premier jeu de blockchain au monde, Huntercoin, en février 2014. De par sa conception, Huntercoin était un Jeu en ligne massivement multijoueur (MMO) fonctionnant sur sa propre blockchain. Il a été initialement présenté comme un test expérimental en direct pour voir comment la technologie blockchain pouvait gérer des mondes de jeu entièrement fonctionnels.

Suite à cette expérience, l’équipe derrière XAYA a passé plusieurs années à rechercher et à développer pour créer une blockchain évolutive et sans autorisation qui peut exécuter plusieurs mondes de jeu comme Taurion. Avance rapide, et XAYA s’est associé à GeekyAnts pour apporter Soccer Manager Elite, le jeu de gestion sportive leader, à l’écosystème blockchain. Du dévoilement du premier jeu blockchain au monde à la création d’un écosystème de produits et services qui facilitent les jeux blockchain, XAYA jette les bases de la prochaine vague de jeux NFT et joue pour gagner.

Le co-fondateur de XAYA, Andrew Colosimo, a une vision optimiste de l’industrie du jeu blockchain, notant : « Je pense qu’en 2022, nous commencerons à voir l’émergence de jeux blockchain plus complexes. Nous sommes actuellement limités aux jeux qui ne sont pas nécessairement amusants, mais sont plus axés sur le jeu et avec des mécanismes de jeu triviaux. Je pense que nous verrons que l’industrie de la blockchain s’alignera sur les standards des jeux traditionnels en termes de jouabilité tout en intégrant la blockchain à différents niveaux, par exemple via l’utilisation du NFT ou via la décentralisation totale des jeux eux-mêmes. » .

Regarder vers le présent

En tirant parti de la technologie blockchain et du concept de tokenisation, la génération actuelle de jeux blockchain offre à la communauté mondiale des joueurs diverses opportunités génératrices de revenus. Prenez Splinterlands, par exemple, un jeu de cartes à collectionner basé sur la blockchain qui a battu tous les records, s’imposant comme l’un des jeux de cartes numériques basés sur la blockchain à la croissance la plus rapide de 2021 après avoir élargi sa base d’utilisateurs de près de 55. , 46% entre septembre et Octobre 2021..

Contrairement à d’autres jeux commerciaux, Splinterlands a créé ses cartes numériques en utilisant la technologie NFT, ce qui lui donne une vraie valeur, même en dehors du jeu. Ces cartes peuvent être échangées sur des marchés secondaires, et en fonction de la rareté et de la demande, chaque carte peut rapporter des sommes importantes à son propriétaire. Le jeu est non seulement gratuit, mais il crée également des produits lucratifs pour générer des revenus et génère des opportunités de profit pour les joueurs.

Se référant à l’avenir du jeu blockchain, le co-fondateur et PDG de Splinterlands, le Dr Jesse « Aggroed » Reich, a déclaré que « ce qui semble fou maintenant n’est en réalité que le début d’une vague de changements dans l’industrie. Il s’agit d’une valve à sens unique où les joueurs qui ont connu la propriété et l’appréciation des actifs ne joueront plus jamais gratuitement. C’est une nouvelle ère et elle ne fait que commencer. »

Un aperçu de l’avenir du jeu blockchain

Compte tenu de la croissance explosive d’une année sur l’autre de 2020 à 2021, il est indéniable que la technologie blockchain de nouvelle génération ouvrira le prochain chapitre important du jeu blockchain, livrant non seulement une révolution informatique mais aussi une révolution monétaire.

Selon un rapport d’InvestGame, un total de 489 accords avec des sociétés de jeux d’argent ont été conclus et annoncés au cours des six premiers mois de 2021, soit quatre fois le flux total d’accords au premier semestre 2020. a atteint 50,2 $. milliards de dollars, levés par le biais d’offres publiques, d’acquisitions et d’investissements.

De plus, l’engouement pour le NFT ne va pas s’estomper de sitôt. Par conséquent, l’avenir des jeux blockchain est prometteur, et nous verrons plus de jeux P2E en direct, de nouveaux métavers et objets de collection, des milliers de nouveaux utilisateurs et l’émergence de plates-formes qui facilitent les jeux blockchain et les dApps.

Bluzelle est l’une de ces plates-formes qui est entièrement prête à faire face à la vague de nouveaux jeux blockchain en permettant aux développeurs dApp de stocker leurs données sensibles sur leur réseau de diffusion de données décentralisé (DDN). L’équipe derrière Bluzelle a développé un réseau de base de données de niveau entreprise à partir de zéro qui comprend à la fois une base de données et des services de mise en cache des données.

Les jeux vidéo exigent de la vitesse, une expérience sans décalage et de la sécurité, tout ce que Bluzelle fournit via son DDN. En combinant les technologies décentralisées avec l’edge computing, Bluzelle offre un Internet plus rapide et plus sécurisé tout en résolvant tous les problèmes rencontrés par chaque développeur dApp, à savoir le choix entre le coût élevé du stockage de données blockchain ou la vulnérabilité des solutions centralisées.

Interrogé sur l’avenir du jeu blockchain, le PDG de Bluzelle, Pavel Bains, conclut : « Les jeux deviennent de plus en plus en ligne et mondiaux. 2021 a été l’année où la mécanique des jeux de crypto a fait ses preuves. En conséquence, plus de talents sont arrivés et plus de jeux sont développés. En 2022, nous verrons plus de jeux en direct auxquels les gens pourront jouer et attireront plus d’utilisateurs. Les besoins de sécurité et de performances de ces types de jeux, au fur et à mesure de leur sortie, devront s’appuyer sur une technologie décentralisée. »

