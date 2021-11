Metaverse 2021 · Origine annoncée ! Une expérience profonde du « monde futur »

Du 11 au 12 décembre 2021, la « Metaverse Conference 2021 · Origin and Blockchain Innovation Forum » se tiendra dans le district de Xiangcheng, à Suzhou, en Chine.

La conférence est soutenue par le Bureau de l’industrie et des technologies de l’information du district de Suzhou Xiangcheng et d’autres départements. Il a été organisé conjointement par Hangzhou Shichuo Information Technology Ltd. (8btc), Suzhou Mooseen Technology Ltd., ChainNode, Guosheng Securities Blockchain Research Institute et Metaverse Lab de l’Université des sciences sociales de Singapour (SUSS), et est spécialement soutenu par Spark Chain. L’organisation coopérative comprend également le premier magasin de sports électroniques en Chine, Jinghe.

Des représentants de géants de l’Internet, de sociétés cotées, de fabricants de matériel informatique, de tendances de la mode, de jeux sociaux et d’autres écosystèmes Metaverse apparaîtront. La conférence se tiendra simultanément en ligne et hors ligne, avec le thème « Origine » et des discussions approfondies sur diverses orientations populaires, telles que la construction d’une infrastructure du métaverse, et se concentrera entièrement sur la nouvelle voie de développement du métaverse.

En décembre, l’interaction spatiale « tridimensionnelle » hors ligne, en ligne et Metaverse, l’expérience immersive et la grande cérémonie annuelle non-stop de 48 heures Metaverse arrivent.

Les principales entreprises du métaverse et la génération Z sont ici

En plus des « acteurs natifs », un grand nombre d’entreprises traditionnelles rejoindront la conférence, y compris les grandes sociétés Internet nationales et étrangères, des sociétés cotées en bourse, des sociétés de jeux bien connues, des institutions d’investissement, des sociétés de RA / hardware VR, des galeries d’art et agences de droit d’auteur…

En tant que star la plus éblouissante du matériel Metaverse, NVIDIA a confirmé qu’elle participera à la Metaverse 2021 · Origin Conference. Nous inviterons également un mystérieux géant à assister à la Conférence, bien connue du monde.

Non seulement cela, la conférence a également invité un groupe de vrais joueurs hardcore de Metaverse – la génération Z, qui apportera de nouvelles attitudes et de nouvelles visions des jeunes envers Metaverse.

2 jours / 48 heures, le « premier arrêt » de l’expérience metaversa

Cette conférence présentera de manière exhaustive les applications et projets Metaverse sous plusieurs angles.

Présentez pleinement un certain nombre de projets de haute qualité, y compris Metaverse, blockchain et crypto arts. Un marché créatif métavers de « Culture + Technologie ». Une « zone d’expérience métaverse », qui permet aux participants d’expérimenter le monde virtuel. Les invités auront la possibilité d’obtenir des collections numériques fournies par l’organisateur.

Êtes-vous prêt pour la migration vers le monde Metaverse ?

Cliquez sur ici pour les détails du parrainage.

Pour toute demande commerciale, merci de contacter :

Courriel : entreprise@8btc.com

Wechat : Business_8BTC