Metaverse Gaming et NFT pourraient représenter 10 % du marché du luxe d’ici 2030 : Morgan Stanley

Bien que les marques de luxe ne tirent pas beaucoup de revenus des supports numériques pour le moment, cela pourrait changer bientôt, selon une note de recherche de Morgan Stanley publiée la semaine dernière.

Les jeux Metaverse et les NFT pourraient représenter une opportunité de revenus de 50 milliards d’euros pour le secteur d’ici 2030. La vente par Dolce & Gabbana de 9 NFT pour 5,7 millions de dollars montre l’énorme potentiel des « produits de luxe virtuels et hybrides », et la banque estime que le marché des NFT atteindra environ 300 milliards de dollars d’ici 2030. D’ici 2030, les marques de luxe pourraient étendre leur total adressable le chiffre d’affaires du marché (TAM) de plus de 10 % et l’EBIT de l’industrie d’environ 25 %. La demande d’objets de collection NFT entraînera une forte demande de produits de luxe à moyen terme, ont déclaré des analystes dirigés par Edward Stanley dans le rapport. Morgan Stanley note que les marques de luxe explorent déjà des collaborations avec des plateformes de jeux et de métaverse, avec un nombre croissant de parts de revenus. et cela pourrait ajouter 10 à 20 milliards de dollars au TAM du secteur du luxe. Kering est le mieux placé pour tirer parti du métaverse en raison de « la démographie de la marque du groupe et d’une longueur d’avance dans les collaborations numériques innovantes ». dit la banque.