Metaverse : la réponse à l’universalisation des compétences en Inde

Par Manav Subodh

Qu’est-ce que le métaverse ?

Eh bien, avez-vous déjà utilisé un casque VR ? Avez-vous fait une visite virtuelle d’une ville ou d’un musée en utilisant la technologie AR ? Avez-vous joué à un jeu en ligne complètement immersif ? Si vous avez fait l’une d’entre elles, vous avez peut-être déjà expérimenté le butin que Metaverse a à offrir. En combinant les pouvoirs des réseaux sociaux, AI, AR et VR – Metaverse offre des possibilités infinies pour imaginer une société plus récente et plus juste.

Actuellement, le marché indien de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle s’élève à environ 1,83 milliard de dollars et devrait croître à un TCAC stupéfiant de 38,29% jusqu’à l’exercice 2027. Cette croissance serait encore accélérée par la transformation numérique du pays ; un processus qui est facilité par le boom informatique causé par la pandémie et les blocages mondiaux qui en découlent.

Les technologies immersives offertes par Metaverse peuvent-elles révolutionner le système d’éducation et de qualification de l’Inde ?

Dans un pays qui souffre de problèmes d’infrastructure profondément enracinés, un espace virtuel nous offre une solution qui est non seulement prête à évoluer, mais également porteuse d’un potentiel et d’une promesse énormes.

La meilleure preuve en est la manière dont EdTech a repris l’enseignement traditionnel pendant cette pandémie. Qu’il s’agisse de programmes de formation professionnelle dans les universités, de formation technique pour des emplois spécifiques ou d’enseignement de concepts abstraits à l’école, des expériences à petite échelle qui exploitent cette technologie sont déjà en cours dans tout le pays.

La clé pour améliorer les compétences en Inde

Comment pouvons-nous offrir des expériences de travail à ceux qui vivent dans l’Inde rurale et dans les villes de niveau 2-3 ? Peut-être que Metaverse a ou est la réponse. Les personnes séjournant n’importe où en Inde peuvent désormais bénéficier de visites virtuelles et immersives des ateliers sans avoir à se rendre dans les usines des grandes villes. Cela réduit les coûts d’intégration et met un plus grand bassin de talents à la disposition de toutes les entreprises.

La meilleure chose à propos de cette solution est que nous n’avons pas besoin de construire des usines et des centres de formation coûteux. Nous n’avons pas besoin de payer pour que les gens prennent l’avion et se rendent à certains endroits. Même les travailleurs des villes et villages moins développés peuvent facilement accéder à la variété et à l’éventail de formations et d’apprentissages offerts par la réalité augmentée et la réalité virtuelle sans un investissement fastidieux dans la construction d’infrastructures lourdes.

Autonomiser les travailleurs au sein de la nouvelle Gig Economy

Dans un pays comme l’Inde, cela peut aider le bas de notre main-d’œuvre à se perfectionner et à dépasser le rang professionnel. Le monde d’aujourd’hui devient de plus en plus une économie de petits boulots. Pour performer et devenir un leader de ce nouveau monde, l’Inde doit passer d’une économie à forte intensité de main-d’œuvre à une économie fondée sur la connaissance. Cela signifie se concentrer sur l’amélioration de la capacité de notre travailleur à créer plutôt que de simplement soutenir des fonctions auxiliaires. Comment notre système d’éducation et de qualification peut-il s’adapter pour répondre aux exigences de cette nouvelle économie ?

En offrant aux travailleurs une gamme personnalisable de concepts et de compétences qu’ils peuvent facilement assimiler à l’aide de cette technologie. Les constructeurs automobiles peuvent former des habitants de l’Inde rurale à la réparation d’une voiture ou à la réparation du moteur. Les sociétés de marketing peuvent former des créateurs à fabriquer des bobines et à créer du contenu sur les réseaux sociaux pour leurs clients. D’autres entreprises peuvent les former sur la façon de créer et d’exécuter des sites Web pour eux. Comme je l’ai dit, les possibilités sont infinies. Meta (anciennement Facebook) a récemment annoncé une initiative de formation massive en Inde pour 10 millions d’étudiants et 1 million d’éducateurs.

L’objectif, cependant, est simple : universalisons les compétences et autonomisons la future main-d’œuvre en l’aidant à acquérir des compétences importantes et cruciales pour l’avenir.

(L’auteur est cofondateur de 1 Million for 1 Billion Foundation (1M1B) – organisation à but non lucratif accréditée par l’ONU. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

