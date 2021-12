Metaverse ne remplace pas les expériences physiques, mais une nouvelle façon d’expérimenter Internet : Vishal Shah, vice-président, Metaverse

Shah est convaincu que l’Inde a une place dans le Métavers, d’autant plus qu’elle sera ancrée dans l’écosystème des créateurs et auprès des petites entreprises.

«Aujourd’hui, la façon dont nous expérimentons principalement Internet est que nous le regardons. À l’avenir, nous serons dedans.

C’est probablement l’explication la plus simple d’un concept aussi complexe que le métavers. Même si nous ne savons pas exactement comment le métaverse va se dérouler, les grandes technologies sont convaincues que c’est l’avenir. À tel point que Facebook s’est rebaptisé Meta, un indicateur clair de l’endroit où Menlo Park se voit dans quelques années.

Vishal Shah, vice-président de Metaverse, chez Meta, affirme que tout le monde pense que Metaverse est le successeur de l’Internet mobile. « Pas un nouvel Internet, pas un nouvel ensemble de protocoles, pas une fondation entièrement nouvelle, mais une nouvelle façon de découvrir Internet. » Cette version de l’Internet mobile, a déclaré Shah, pourrait être mieux vécue en réalité virtuelle ou en réalité augmentée sur un téléphone ou un ordinateur, tant que vous êtes incarné et présent dans l’expérience.

« Je ne crois fondamentalement pas que les choses que nous construisons remplacent les expériences physiques que nous avons aujourd’hui », a-t-il déclaré à The Indian Express lorsqu’on lui a demandé si le monde du métaverse est un monde au-delà des smartphones. « Si je pouvais être dans une pièce avec vous aujourd’hui, je préférerais de loin cela que de simplement pouvoir vous voir numériquement. Mais la réalité est que nous ne pouvons pas nécessairement être ensemble tout le temps physiquement. Et c’est une façon de tirer parti des expériences numériques que nous avons et de les rendre meilleures. »

Bien que ces expériences immersives soient les meilleures sur la dernière génération de matériel comme un casque VR ou des lunettes AR, la plupart des gens les expérimenteront simplement sur tous les appareils, y compris leurs téléphones et ordinateurs.

« Les modalités seront différentes… mais beaucoup d’idées concernant la continuité, le contexte et la co-présence s’appliquent toujours même si vous ne pouvez pas être aussi profondément immergé que vous pourriez l’être dans quelque chose comme un casque VR. C’est donc absolument inclusif des téléphones, mais le type de modalité est enraciné dans une métaphore plus spatiale ou immersive.

Shah, qui était sur Instagram depuis six ans, s’est concentré au cours des quatre derniers mois sur l’effort de Metaverse. Il a dit que tout le monde chez Meta sait que c’est peut-être un voyage de 15 ans, mais prend les premières mesures parce qu’ils sont convaincus que c’est l’avenir. Et c’est le concept de co-présence qui semble avoir tellement intéressé Facebook à cet avenir immersif d’Internet.

« En tant qu’entreprise sociale, nous nous soucions des personnes qui se connectent avec d’autres personnes. Il ne s’agit donc pas d’expériences solitaires en solo. Il s’agit de personnes qui se connectent avec les autres. Et cette idée de co-présence est vraiment profondément enracinée dans tout ce que nous essayons de construire et vous pouvez donc imaginer ces cas d’utilisation purement sociaux touchants comme sortir davantage avec vos amis et votre famille, ou regarder un match de cricket avec vos amis et avoir un conversation même si vous ne pouviez pas être physiquement ensemble », a déclaré Shah. Les 18 derniers mois, a-t-il dit, ont peut-être rendu plus évident à quel point ces liens et le sentiment d’être avec les autres peuvent être importants.

Il y a aussi l’idée de continuité. « Si vous achetez un bien numérique, cela a tendance à être principalement limité à l’endroit où vous l’avez acheté. Ainsi, l’idée de continuité consistant à pouvoir se déplacer d’un espace à l’autre et à pouvoir emporter des choses avec vous est une construction assez puissante qui nécessitera un ensemble de normes interopérables que nous construirons », a déclaré Shah, soulignant cette conviction que « Metaverse ne sera pas construit par une seule entreprise ».

« En fait, il ne peut pas être construit par une seule entreprise, à la fois du point de vue de la plate-forme et de l’expérience. Il y aura un rôle pour d’autres entreprises, pour les créateurs, pour les entreprises, pour les développeurs individuels pour réellement construire ces expériences et pour que les gens sentent qu’ils peuvent avoir une continuité.

Shah a déclaré que cela ne servirait pas bien aux consommateurs ou aux créateurs d’avoir ces choses enfermées dans des univers individuels. « Nous essayons de construire un métaverse qui relie ces différents univers. Et si nous ne le faisons pas, nous nous retrouverons à nouveau avec un tas d’univers cloisonnés. »

Shah a souligné qu’il est nécessaire de parler du concept de métaverse dès le début, également pour définir des attentes et indiquer clairement que ces changements et changements technologiques prennent du temps. « Parfois, nous n’en parlons pas tant qu’ils ne sont pas déjà là. Nous essayons de faire les choses différemment cette fois pour en parler plus tôt pour nous engager avec l’écosystème, à la fois la communauté des affaires et les responsables de la réglementation du monde entier pour nous assurer qu’ils comprennent les implications et comment cela pourrait nous affecter tous au fil du temps. «

Mais tout n’est pas vraiment dans le futur. « Certaines de ces choses commencent maintenant. Dans les marchés où nous avons nos casques, nous avons eu Horizon Workrooms. Aux États-Unis, nous avons annoncé la disponibilité d’un produit appelé Horizon Worlds, qui est une plate-forme de création UGC où vous pouvez créer des mondes et des expériences et les gens peuvent les expérimenter ensemble en VR », a déclaré Shah, ajoutant qu’au cours des deux prochaines années, Meta continuera à créer des expériences centrées sur la réalité virtuelle et à « les étendre plus largement sur différents appareils ».

Shah est convaincu que l’Inde a une place dans le Métavers, d’autant plus qu’elle sera ancrée dans l’écosystème des créateurs et auprès des petites entreprises. « L’Inde est un marché clé pour cela, un des premiers à adopter pour nous depuis des années », a-t-il déclaré, expliquant comment le pays a commencé à utiliser des produits tels que Reels et à créer du contenu à grande échelle. « Je pense que cela se traduira par un ensemble de choses vraiment significatives que nous n’avons probablement pas encore compris. »

