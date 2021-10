Metaverse Stock : Meilleur classement 2021

Le métaverse est un espace virtuel au sein d’environnements numériques tels que les jeux en ligne, les médias sociaux et la réalité virtuelle. Tous les participants peuvent se réunir dans un espace virtuel pour travailler à des fins lucratives ou simplement s’amuser. C’est une combinaison du préfixe « méta », signifiant au-delà, et du radical « univers ». Il fournit un énorme terreau à de nombreuses entreprises pour augmenter leurs revenus.

Concept de science-fiction créé par Neal Stephenson et décrit en détail dans son roman de 1992 “Snow Crash”, le métaverse dépeint une réalité virtuelle où les gens portaient des casques pour interagir les uns avec les autres dans un monde numérique semblable à un jeu. Les entrepreneurs de la Silicon Valley ont depuis lors idolâtré le travail et la théorie du livre et aspirent à créer quelque chose dans le même sens.

Metaverse profite aux masses en plus des plaisirs simples de la réalité virtuelle lorsqu’ils achètent des actions Metaverse. Grâce à la plate-forme Blockchain qui active Metaverse, les gens peuvent profiter de ces actions de la même manière qu’investir dans la crypto-monnaie.

Unique au monde physique

Une promenade dans la mémoire montrerait de nombreux jeux et autres qui permettaient aux utilisateurs des activités réalistes. Par exemple, Second Life a permis aux gens de créer leurs propres avatars numériques qui pourraient interagir et faire des achats en utilisant de l’argent réel, Grand Theft Auto est un autre exemple de jeu de simulation dans la vie réelle.

Avec la croissance du système Metaverse, des jeux comme Decentraland permettent désormais aux gens d’acheter des parcelles virtuelles. C’est une réalité virtuelle complète en soi qui permet aux gens d’agir comme des visiteurs qui peuvent regarder des concerts, explorer des galeries d’art, jouer dans des casinos, regarder des jeux en direct et bien plus encore. Ces services sont ensuite vendus pour des milliers de dollars en MANA, une crypto-monnaie.

Cela montre que même s’il s’agit essentiellement d’un schéma directeur de notre vie réelle, il s’agit en fait d’un domaine et d’une réalité distincts que les humains doivent vivre, loin de leur vie humaine. Il offre une fenêtre sur une réalité complètement différente mais familière derrière des appareils informatiques ou des écrans mobiles.

Croissance du concept de métaverse

Au fil des ans, cette industrie a connu un grand nombre d’avancées dans les technologies de l’intelligence artificielle, de l’infographie, du virtuel (VR) et de la réalité augmentée (AR). En obtenant le soutien des deux énormes entreprises technologiques suivantes, le concept de métaverse est voué à connaître un grand succès dans les années à venir.

Microsoft (NASDAQ : MSFT) utilisera des unités cloud pour permettre aux entreprises d’utiliser le métaverse et de faire des prédictions sur les initiatives qu’elles prévoient de lancer dans le monde physique.

Facebook (NASDAQ : FB) a hâte de créer un métaverse social et axé sur le commerce électronique pour tous.

Un rapport mondial suggère que ces dernières technologies ont rendu les réalités virtuelles très attrayantes pour les masses. Des acteurs majeurs comme Facebook et Microsoft ont fait beaucoup dans la promotion de Metaverse et bientôt de plus en plus d’entreprises suivront leurs traces. Metaverse a encore un long chemin à parcourir, mais il ne fera sûrement que croître pour prospérer.

Qu’est-ce qui se cache derrière la popularité de cette réalité virtuelle

La pandémie de Covid 19 a joué un rôle clé dans la montée en puissance des services Internet. Avec le verrouillage, toutes sortes de mesures ont été prises et le travail à domicile a permis aux gens d’avoir plus de temps pour faire des affaires et avoir des activités de loisirs sur Internet. Cette connectivité accrue a contribué à la popularité et à la préférence de ces concepts au cours des deux dernières années.

Les jeux ont offert aux joueurs une chance de s’immerger dans un monde numérique qui a ouvert des royaumes à ce que pourrait être l’avenir du métaverse. Cette source de divertissement virtuel avec ses nombreux services a également eu un impact important sur l’économie en temps réel. L’entreprise a été mélangée avec plaisir et les gens ont accès à un portail lucratif sous la forme du métaverse.

Tout comme la montée en flèche des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum a explosé au cours des deux dernières années, Metaverse est en tête de la course à la domination mondiale. Avec l’augmentation de l’utilisation et de la dépendance à Internet, il est inévitable que ceux-ci ne fassent que croître.

Les meilleures actions Metaverse à acheter

Il existe un nombre infini d’entreprises qui ont jeté leur dévolu sur Metaverse et ont acheté leurs actions. Beaucoup d’entre eux sont certainement destinés à tirer le meilleur parti des merveilles de Metaverse. Il est donc important de savoir qui seront les premiers pour racheter leurs actions à titre individuel et avoir votre part des bénéfices.

Les meilleures entreprises dans lesquelles investir maintenant en tant qu’investissement à long terme dans le métaverse sont-elles les mieux placées pour « gagner » le métaverse ? Le stock principal qui me vient à l’esprit est Facebook, car il s’agit déjà d’un géant de la technologie avec une base d’utilisateurs massive. Ils ont déjà Oculus et Zuckerberg a déclaré qu’ils investissaient massivement dans le métaverse et a été cité que FB serait considéré comme une “société du métaverse” dans 5 ans.

Les meilleures actions dans lesquelles investir/acheter sont :

Facebook (FB)

Mark Zuckerberg a beaucoup parlé de l’avenir de Facebook et de Metaverse. Il a parlé de Metaverse comme d’un environnement virtuel qui peut être partagé avec des personnes dans un seul espace numérique, c’est une offre d’Internet qui vous permet une expérience immersive plutôt que de simplement observer de l’extérieur. Il est même allé jusqu’à faire du roman de science-fiction « Snow Crash » une lecture obligatoire pour la direction de Facebook.

Cette vision métaverse est à l’origine de l’acquisition par Facebook de la réalité virtuelle en tant que leader précoce. Elle a créé les sociétés technologiques Oculus VR et plus récemment annoncé la création de l’univers Horizon VR. Ces développements montrent que Facebook est l’un des chevaux sauvages dans la course pour prospérer grâce aux offres du Metaverse.

Microsoft Corp (MSFT)

Microsoft est l’un des premiers précurseurs en faveur d’une utilisation professionnelle du métaverse. Ils ont créé le tout nouveau concept de « métaverse d’entreprise », ce qui en fait le dernier développement de sa pile d’infrastructure.

Microsoft souhaite qu’avec le métaverse, il puisse intégrer l’Internet des objets, les jumeaux numériques et la réalité mixte et faire croître le marché des logiciels professionnels de Microsoft à un niveau très dominant. Cela montre que la collaboration entre les deux est une bonne affaire pour acheter des actions pour Microsoft.

Unity Software Inc. (U)

Unity Software exploite et possède un grand nombre de moteurs de jeux vidéo 3D. Ceux-ci permettent aux concepteurs de personnaliser les mouvements et les interactions des joueurs de jeux vidéo pour eux-mêmes et pour les autres joueurs. Unity pourrait être l’une des principales entreprises de premier plan qui aident les personnes et les entreprises à créer de vastes fondations métaverses.

Ce serait essentiellement la même chose que de gérer un site Web ou certains médias sociaux dans le but d’en tirer profit dans le monde d’aujourd’hui. Unity Software Inc a un modèle virtuel fonctionnant en direct à l’aéroport international de Hong Kong est une grande démonstration de ses capacités. Cette petite introduction devrait suffire à considérer Unity Software comme l’une de vos principales priorités en tant que stock possible à acheter.

Ce ne sont que les meilleurs choix actuels, il existe un certain nombre d’autres actions intéressantes à acheter sur lesquelles nous n’avons pas détaillé :

Roblox Corp. (RBLX) Amazon.com Inc. (AMZN) The Walt Disney Co. (DIS) Nvidia Corp. (NVDA)

Bénéficiez de cet environnement virtuel

En tirant le meilleur parti d’un concept comme Metaverse, nous pouvons améliorer considérablement notre niveau de vie virtuel. Cela nous aidera à éliminer les limiteurs faisant converger la plupart des plates-formes numériques et des canaux numériques en une seule réalité. Certains de ses principaux avantages sont :

Pré-test des produits avant achat

Le plus grand avantage du métaverse est qu’il permettra aux clients de découvrir les produits sans sortir de chez eux, uniquement derrière un écran de casque. Les utilisateurs obtiendront des expériences de première main sur la sensation des produits et sur leur valeur et leur évolution. Les vendeurs au détail auront l’avantage d’avoir de plus en plus d’engagements avec des clients du monde entier et pourront offrir des produits illimités sans aucune limitation.

Avancement médical

Tout cela grâce aux merveilles de la réalité virtuelle, les professionnels de la santé pourront collecter une grande quantité de données pour la recherche dans leurs domaines. Les équipements médicaux modernes grâce à la réalité virtuelle ont beaucoup évolué avec l’intégration de la technologie Metaverse. Les médecins sont capables de détecter et de diagnostiquer les problèmes de santé très facilement et efficacement grâce aux progrès jamais vus auparavant dans leurs procédures biologiques.

Visitez un autre endroit sans quitter votre chambre

En raison de la pandémie et de ses restrictions, la plupart des gens sont confinés chez eux. Cependant, avec Metaverse et leurs casques VR, les gens ont le service de visiter des endroits du monde entier. De nos jours, les gens testent des endroits potentiels à visiter sur des applications de réalité virtuelle avant de gaspiller de l’argent dans des hôtels ou des endroits sans attraction.

Les personnes ayant des restrictions médicales considèrent ces offrandes comme une bénédiction et tirent le meilleur parti de ce qu’elles ont à offrir. Metaverse offre des expériences qu’aucun autre ne peut offrir.

Le monde du jeu a peut-être le plus profité de Metaverse. Avec les casques VR et AR, l’industrie du jeu a connu un essor encore plus important qu’elle ne l’a jamais été.

Une fois introduit dans l’univers Metaverse, la popularité d’un jeu déjà célèbre a encore augmenté. Les sports électroniques et les sports VR deviennent un style de jeu de plus en plus demandé avec de plus en plus de types de jeux épiques différents.

Facilitateurs de base du métaverse

Dernières pensées

Grâce à sa capacité à faire converger mondes virtuels et réalités physiques, le métavers peut nous aider à surmonter un grand nombre de limitations dans la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. Les grandes entreprises et les investisseurs ont déjà commencé à investir dans les actions Metaverse et lorsque vous êtes pleinement convaincu de la viabilité des actions, il est peut-être temps que nous commencions tous à investir individuellement également.

Ceux qui croient fermement que le métaverse est l’avenir aimeraient avoir une discussion sur la façon dont chacun se positionne pour capitaliser sur l’avenir numérique ! Nous pouvons suivre les entités suivantes du métaverse.

Tencent (propriétaire d’Epic Games)- Investissant fortement dans le logiciel Metaverse Unity- Visant à être l’infrastructure du Metaverse Nvidia- Processeurs graphiques Roblox- Déjà un énorme métaverse avec des utilisateurs qui savent comment voler la carte de crédit de leurs parents pour Robucks

Si Metaverse trouve un moyen de se développer encore plus sur toute la ligne, il est inimaginable de l’étendue de sa portée à l’avenir. L’économie mondiale attend sa grande percée et il est recommandé de commencer déjà à investir sur ce marché un peu comme le marché des crypto-monnaies. Les deux ont actuellement un statut volatile, mais de petites étapes peuvent s’avérer bénéfiques à long terme.

Matthew Ball a lancé un ETF appelé META qui vous permet d’investir dans certaines des meilleures entreprises travaillant sur le métaverse. Si vous préférez les fonds aux actions individuelles, il y a le nouveau Roundhill Ball Metaverse ETF, qui vient d’être publié le mois dernier. C’est à peu près une aussi bonne option que n’importe quelle autre !

Pour l’avenir, le succès du métaverse dépend en grande partie des actions – ou des inactions – du gouvernement. Considérez que la Corée du Sud a adopté une approche proactive du métaverse en lançant une alliance d’entreprises et de chercheurs visant à créer une plate-forme nationale pour soutenir la réalité augmentée.

Les lois existantes ne sont pas susceptibles de suivre le métaverse, de sorte que les gouvernements du monde entier pourraient tenter de créer de nouvelles lois pour y correspondre. Une telle action gouvernementale aura un impact sur les innovations que nous avons vues sur les marchés publics et privés en matière de réalité virtuelle.

L’autre côté est que si les gouvernements ne nourrissent ou ne réglementent pas le métaverse, alors les grandes entreprises qui ont investi dans le métaverse, telles que Facebook (Nasdaq : FB), le contrôleront. Voulons-nous vraiment que Facebook contrôle ce nouveau monde ? Ou les gouvernements soutiendront-ils le métaverse, comme l’a fait la Corée du Sud ?