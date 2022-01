Metaverse : Une opportunité de conquête pour les marketeurs

Le public qui participe aux plates-formes basées sur le métaverse est parmi les plus fidèles et les plus enthousiastes de tous.

Par Nandini Bhupat

La notion de métaverse fait les gros titres depuis de nombreux mois maintenant. Bien plus qu’une mode passagère, les univers virtuels 3D annoncent un passage du Web 2.0 au Web 3.0, qui aura une influence considérable sur l’économie et notre mode de vie.

Le Metaverse est un réseau interopérable et à grande échelle de mondes virtuels 3D persistants et rendus en temps réel qui prennent en charge la continuité de l’identité, de l’histoire, des objets et des paiements, peuvent être expérimentés de manière synchrone par un nombre effectivement illimité d’utilisateurs », explique Matthew Ball, auteur du livre Metaverse Primer et conférencier au Orange Silicon Valley Hello Show début octobre 2021.

La création

L’expression « métaverse », qui est une contraction de « méta » et « univers », fait référence à un environnement virtuel initialement introduit dans le roman de science-fiction Snow Crash en 1992. L’univers virtuel Second Life, qui est devenu populaire auprès des particuliers, des entreprises, et les marques qui ont étudié son utilisation pour créer des vitrines virtuelles, planifier des événements, proposer des formations, effectuer du marketing, etc. réseaux.

Pendant des décennies, les jeux vidéo ont cherché à offrir aux joueurs une expérience plus immersive et sociale en ajoutant des éléments qui améliorent l’engagement des joueurs. Des jeux tels que Dark Age of Camelot, Eve Online et, plus récemment, Fortnite, ont créé des fonctionnalités de métaverse en plongeant ses joueurs dans un univers persistant qui permet de personnaliser le paysage, les avatars et le jeu.

Avantages de la marque MetaVerse

Ce qui est intéressant et inspirant dans le métaverse, c’est que rien n’est complètement figé dans le marbre. Le métaverse a le potentiel d’être une énorme opportunité pour les spécialistes du marketing, mais seulement s’ils donnent la priorité aux clients et à leurs expériences avant tout.

Cependant, ce ne sera pas une tâche simple. De nombreuses entreprises devront abandonner leurs méthodes et routines de marketing traditionnelles pour s’épanouir véritablement dans le métaverse. L’interception doit être oubliée par les marques. Les consommateurs du métavers rechercheront des expériences immersives où l’intégration de la marque doit faire plus que simplement apparaître, peut-être plus qu’ils ne l’ont fait sur toute autre plate-forme à ce jour. Les marques devront avoir une présence en direct en temps réel avec un impact significatif, où elles fournissent quelque chose de valeur au client de manière authentique et non intrusive.

Cela comporte un risque considérable, mais il a également le potentiel pour un gros gain. En conséquence, la toile vierge du métaverse – et les nombreuses plates-formes bondées qui adoptent son concept – permettent aux entreprises et aux créateurs d’expérimenter des expériences et des contenus qui semblaient auparavant hors de leur portée.

Voici quelques idées sur la façon dont les entreprises pourraient profiter des débuts du métaverse pour développer leurs activités :

Revitaliser les perceptions de la marque en atteignant de nouveaux publics

Les marques ont généralement du mal à atteindre et à interagir avec des consommateurs spécifiques dans le paysage médiatique de plus en plus fragmenté d’aujourd’hui. Par exemple, beaucoup d’entre eux veulent avoir une impression positive sur les jeunes générations. Étant donné que de nombreuses plates-formes basées sur le métaverse sont dominées par un public plus jeune, le métaverse offre un potentiel formidable à ces entreprises. Roblox Games, une importante plate-forme de jeu créée par les utilisateurs, compte plus de 42,1 millions de joueurs actifs par jour, dont plus de la moitié ont moins de 16 ans. Les marques peuvent mettre en œuvre des tactiques pour non seulement être reconnues par un public plus jeune, mais aussi pour influencer la perception de marque au sein de ce groupe démographique très apprécié, en faisant partie avec succès et honnêteté du métavers.

Construire des relations durables

Le public qui participe aux plateformes basées sur le métaverse est parmi les plus fidèles et les plus enthousiastes de tous. En conséquence, les spécialistes du marketing doivent ajouter quelque chose de précieux au consommateur ou à leur expérience pour réussir leurs initiatives de métaverse. Les marques peuvent créer une connexion bénéfique et durable si elles le font régulièrement et de manière authentique. Les marques doivent prendre le temps de s’immerger complètement dans chaque plateforme, en connaissant la langue, l’argot et la culture. Si tel est le cas, les entreprises peuvent commencer à offrir de la valeur aux clients en travaillant avec eux, en les responsabilisant, en devenant des mécènes, en les récompensant ou en créant des expériences individuelles riches qui connectent l’utilisateur à la marque, tout en respectant l’identité unique et expérience personnelle.

Construire un récit

Dernier point mais non le moindre, il n’est jamais simple de se démarquer, et à notre époque de surabondance de médias, c’est devenu encore plus difficile récemment. Le métavers, en revanche, pourrait être un pays de rêve pour les personnes qui ont besoin de se démarquer dans leur domaine. Les possibilités sont illimitées, et les entreprises qui pensent et agissent de la manière la plus créative obtiendront l’attention et l’appréciation des clients dans le métaverse. Les marques peuvent utiliser le métaverse pour créer de nouvelles histoires de marques ainsi que pour créer des mondes et des personnages virtuels. Les marques peuvent également choisir de capitaliser et de donner vie à leurs atouts distinctifs déjà bien connus.

Les entreprises de mode viennent de trouver une place dans les mondes virtuels, et à mesure que les plates-formes basées sur le métaverse se développeront, ces opportunités augmenteront également. Balenciaga, par exemple, a trouvé le succès dans le célèbre jeu Fortnite en libérant des styles frais dans le grand univers virtuel.

Le métaverse est un tout nouveau concept qui ne va pas disparaître de sitôt. Cela perturbera tout ce que nous savons du marketing sur Internet et sur les réseaux sociaux, des réunions de travail au commerce électronique, des expériences de voyage aux interactions sociales fondamentales avec les gens. En tant que spécialistes du marketing et marques, nous devons être ouverts et prêts à saisir les opportunités qui se présentent.

(L’auteur est directeur, communication de la marque, Ikokas Digital Technologies. Les opinions exprimées sont personnelles.)

